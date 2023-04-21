日本サッカー協会（JFA）は21日、今月23日から26日にかけて行われるU－22日本代表候補トレーニングキャンプに臨むメンバー28名を公式サイトで発表した。
候補トレーニングキャンプは、今月23日から26日にかけて高円宮記念JFA夢フィールドで実施される。2024年パリオリンピックを目指すU－22日本代表の候補トレーニングキャンプには、Jリーガー12名、大学生16名が招集された。なお、U－22日本代表は、6月10日にU－22イングランド代表との国際親善試合を実施する予定だ（同試合はメディアを含めて完全非公開形式）。
U－22日本代表候補トレーニングキャンプに臨むメンバー28名は、次のとおり。
▼GK
藤田和輝（栃木SC）
中島佳太郎（常葉大）
小畑裕馬（ベガルタ仙台）
野澤大志ブランドン（FC東京）
▼DF
山﨑大地（サンフレッチェ広島）
今野息吹（法政大）
岡哲平（明治大）
加藤聖（V・ファーレン長崎）
吉田真那斗（鹿屋体育大）
長澤シヴァタファリ（関東学院大）
坂岸寛大（新潟医療福祉大）
関根⼤輝（拓殖大）
根本健太（流通経済大）
▼MF
近藤友喜（横浜FC）
山内日向汰（桐蔭横浜大）
佐藤恵允（明治大）
永田貫太（中京大）
藤井皓也（中京大）
鮎川峻（サンフレッチェ広島）
谷内田哲平（京都サンガF.C.）
細谷航平（法政大）
美藤倫（関西学院大）
中川敦瑛（法政大）
櫻井辰徳（徳島ヴォルティス）
中村草太（明治大）
▼FW
鶴野怜樹（アビスパ福岡）
木村勇大（京都サンガF.C.）
中島大嘉（北海道コンサドーレ札幌）