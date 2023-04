公開告白「したい？」「されたい？」「されたくない？」INI 池﨑理人 田島将吾 佐野雄大が考える各シチュエーション

グローバルボーイズグループ・INIがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「From INI(フロイニ)」。毎週金曜・深夜1時からの2時間、INIの“今”をダイレクトに届けます。4月14日(金)の放送では、池﨑理人と田島将吾、佐野雄大が「公開告白」について語りました。INIは、サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」から誕生し、2021年11月にファーストシングル「A」でデビューした11人組です。2022年12月に、ファーストアルバム『Awakening』をリリース、2023年5月24日(水)に4thシングル「DROP That」を発売します。池﨑理人、田島将吾、佐野雄大は、番組後半の26時台に登場し、「キュンキュン!」をテーマに放送。「バスケのゲーム中に倒れたら、彼氏がお姫様抱っこをしてコートの外に運んでくれた」というリスナーのメッセージをきっかけに、“公衆の面前での恋模様”が話題になりました。3人は、「公開告白」にどのようなイメージがあるのでしょうか?池﨑:「公開告白」って、学生のときにあった?佐野:あった! 中学のときに、廊下に人がめっちゃ集まっていて……1人の男子が「おい、いけよ!」みたいな感じで押されて、その前に女の子が立っていて、男の子が告白したら成立して! 周りが「うわー!」「フゥ~!」みたいになっててんけど……これって、もしフラれたら、どういう空気になってたんやろう……と思って。「公開告白」の失敗バージョンを見たことある人いない?田島:ないね~。池﨑:「公開告白」を見たことがないんだけど。田島:でも、なかには失敗もあるだろうね。池﨑:どんな空気になるんやろう……?佐野:俺は絶対されたくない! したくもない!田島:俺も嫌だ……!佐野:誰にも見られたくない。池﨑:それはなんで?佐野:恥ずかしいし、どんな顔して、みんなのところに行けばいいかわからんやん。池﨑:それはある(笑)。佐野:告白される側なら……もし仮に、自分がその人のことを好きじゃなかったら「みんな見てるし、なんて言おう……」ってなると思うし。嘘ついて付き合うのも絶対違うやん。でも、キッパリと「好きじゃない」って言うのも……難しくない!?池﨑:難しいな!田島:どっちもムズイ!佐野:ね、どっちもムズイよね? だから、俺は絶対嫌だ!池﨑:でも……それって、告白する側の戦略なのかもね。みんなの前で、という高揚感というか、吊り橋効果というか。田島・佐野:はいはい!池﨑:ドキドキしちゃって、「もう付き合うしかない」と思わせるという。田島:それっていいの!?池﨑:いいんじゃない? そこから始まる愛があってもいい。田島:始まっちゃえばね!佐野:なるほどね。番組前半の25時台には、木村柾哉、藤牧京介の2人が登場。4月22日(土)19時から放送する「JFN EARTHDAY SPECIAL TO THE FUTURE From INI~アナタと学ぶ 未来のカタチ~」に向けて、“地球先生”こと放送作家の上野恭平さんを迎え、“今、地球が抱えている問題”について教わりました。上野さんは、環境先進国の例として、韓国の生ごみ対策を紹介。韓国の生ごみリサイクル率は、20年前は2%だったのに対し、現在は95%と飛躍的に上昇。世界的に注目されていると言います。これは、“生ごみを捨てた量に応じて代金を支払う”という取り組みによるもので、多くのマンションには専用機械が設置されているそうです。一方、日本の家庭から出る生ごみは、9割が埋め立てや焼却処理のため「だいぶ遅れている」と指摘。さらに、まだ食べられる食品を廃棄するフードロスの問題もあるため、「この“もったいない”を減らすためには?」という木村の問いかけに、上野さんは「さまざまな食材を使った大人数でのキムチ作り」を提案しました。今回の解説を聞いた2人は、「20年という短い期間で、ここまでリサイクルできるようになっているのはめちゃくちゃすごい」「日本の環境問題は気になって調べることがあるけど、他国の対策を調べることはあまりないから、すごく学びの時間になりました」と話していました。INIは、5月1日(月)に日本武道館で開催するTOKYO FMのイベント「TOKYO FM LIVE INCLUSION 2023」に、Creepy Nuts、GENERATIONS from EXILE TRIBE、yamaとともに出演します。詳細は特設サイトまで。この放送の「聴き逃し配信」は、TOKYO FMの音声サービス「AuDee(オーディ)」でも聴くことができます。<番組概要>番組名:From INI放送日時:毎週金曜25:00~27:00パーソナリティ:INI番組Webサイト:https://audee.jp/program/show/59121