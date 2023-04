原由子のソロ初のライブBlu-ray / DVD「スペシャルライブ 2023『婦人の肖像(Portrait of a Lady)』at 鎌倉芸術館」が6月7日にリリースされる。

この映像作品には原が神奈川・鎌倉芸術館で3月6、7日に行ったワンマンライブ「婦人の肖像(Portrait of a Lady)」の模様を収録。約13年ぶりのソロライブで彼女は昨年10月発売のオリジナルアルバム「婦人の肖像(Portrait of a Lady)」の全収録曲や自身の代表曲である「花咲く旅路」「恋は、ご多忙申し上げます」、サザンオールスターズ名義のリードボーカル曲「鎌倉物語」「私はピアノ」などをパフォーマンスし、サプライズで登場した桑田佳祐とともに吉永小百合と橋幸夫のカバー「いつでも夢を」をデュエットした。

本作は通常盤に加え、ボーナストラック入りの完全生産限定盤も用意される。YouTubeではトレーラー映像を公開中。

原由子「スペシャルライブ 2023『婦人の肖像(Portrait of a Lady)』at 鎌倉芸術館」収録内容

本編

・鎌倉物語

・涙の天使に微笑みを

・少女時代

・千の扉~Thousand Doors

・オモタイキズナ

・花咲く旅路

・旅情

・京都物語

・恋は、ご多忙申し上げます

・ぐでたま行進曲

・夜の訪問者

・ヤバいね愛てえ奴は

・Good Times~あの空は何を語る

・あじさいのうた

・鎌倉 On The Beach

・ハートせつなく

・スローハンドに抱かれて(Oh Love!!)

・じんじん

・いちょう並木のセレナーデ

・私はピアノ

・初恋のメロディ

・いつでも夢を with 桑田佳祐

完全生産限定盤ボーナストラック

※収録内容は後日発表