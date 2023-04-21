8月18日に千葉・幕張メッセにて行われるオールナイトイベント「SONICMANIA」の追加出演アーティストが発表された。
8月19、20日開催の音楽フェスティバル「SUMMER SONIC」の前夜祭イベントとして実施される「SONICMANIA」。今回の発表ではAutechre、カミーロ、電気グルーヴ、どんぐりず、グライムス、iri、Licaxxx、ムラ・マサ、Perfume、PUNPEEの出演が決まった。またPerfumeは「SUMMER SONIC」8月20日の大阪・舞洲SONIC PARK（舞洲スポーツアイランド）公演にも出演することが決まった。
現在イープラス、ローソンチケットでは「SONICMANIA」の先行チケットが販売中。スタンディングチケットと、専用ラウンジやクロークなどが使用できるプラチナチケットの2種類から選べる。
SONICMANIA
2023年8月18日（金）千葉県 幕張メッセ
＜出演者＞
Autechre / カミーロ / 電気グルーヴ / どんぐりず / グライムス（DJ SET） / フライング・ロータス / iri / ジェイムス・ブレイク / Licaxxx / ムラ・マサ / Perfume / PUNPEE / シャイガール / スロウタイ / The Stickmen Project / サンダーキャット / ずっと真夜中でいいのに。
SUMMER SONIC 2023
TOKYO
2023年8月19日（土）千葉県 ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ
＜出演者＞
MARINE STAGE
BLUR / FALL OUT BOY / SEKAI NO OWARI / TWO DOOR CINEMA CLUB / [Alexandros] / PALE WAVES / NewJeans / ジェイデン
MOUNTAIN STAGE
YOASOBI / ナイル・ホーラン / HONNE / GABRIELS / ENHYPEN / SKY-HI / BE:FIRST
PACIFIC STAGE
落日飛車 Sunset Rollercoaster / The Lounge Society / The BONEZ / PassCode / 宇宙人 Cosmos People / ツユ / amazarashi
SONIC STAGE
サンダーキャット / WET LEG / ホリー・ハンバーストーン / Nulbarich / 張惠妹 aMEI / SLOWTHAI / Kroi
BEACH STAGE "so sad so happy" Curated by Gen Hoshino
ジェイコブ・コリアー / アリ・シャヒード・ムハマド / ウミ / カミーロ / ペトロールズ / 星野源
and more
2023年8月20日（日）千葉県 ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ
＜出演者＞
MARINE STAGE
ケンドリック・ラマー / リアム・ギャラガー / SOL / THE KID LAROI / sumika / TREASURE / マカロニえんぴつ
MOUNTAIN STAGE
BABYMETAL / EVANESCENCE / INHALER / FLO / MY FIRST STORY / WILLOW / ももいろクローバーZ / NOVA TWINS
SONIC STAGE
LANY / LAUV / AI / Awich / メイジー・ピーターズ / THE SNUTS / w.o.d.
PACIFIC STAGE
カンダニエル / Da-iCE / Novelbright / Tani Yuuki / Kids Return / ローレン
BEACH STAGE
Night Tempo feat. FANCYLABO / 鈴木雅之 / 高中正義 / CIMAFUNK / Original Love / HY
and more
OSAKA
2023年8月19日（土）大阪府 舞洲SONIC PARK（舞洲スポーツアイランド）
＜出演者＞
OCEAN STAGE
ケンドリック・ラマー / リアム・ギャラガー / SOL / THE KID LAROI / sumika / TREASURE / マカロニえんぴつ / ももいろクローバーZ
MOUNTAIN STAGE
BABYMETAL / EVANESCENCE / INHALER / FLO / WILLOW / milet
SONIC STAGE
LANY / LAUV / AI / Awich / メイジー・ピーターズ / THE SNUTS
MASSIVE STAGE
Night Tempo feat. FANCYLABO / カンダニエル / BREIMEN / (sic)boy / imase / tonun / 新しい学校のリーダーズ
and more
2023年8月20日（日）大阪府 舞洲SONIC PARK（舞洲スポーツアイランド）
＜出演者＞
OCEAN STAGE
BLUR / FALL OUT BOY / SEKAI NO OWARI / TWO DOOR CINEMA CLUB / ケツメイシ / PALE WAVES / WANIMA / ジェイデン
MOUNTAIN STAGE
YOASOBI / ナイル・ホーラン / HONNE / GABRIELS / ENHYPEN / Perfume / SKY-HI / BE:FIRST
SONIC STAGE
サンダーキャット / WET LEG / HOLLY HUMBERSTONE / ずっと真夜中でいいのに。 / 岡崎体育
MASSIVE STAGE
落日飛車 Sunset Rollercoaster / Kroi / ウミ / キタニタツヤ / 礼賛 / Tele / 梅田サイファー
and more