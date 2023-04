3月28日に死去した坂本龍一の遺志を継ぐアーティストたちが、明日4月22日に東京・明治神宮外苑にある聖徳記念絵画館前 西側通路にて明治神宮外苑地区再開発に抗議する集会「Demonstration with Ryuichi Sakamoto」を行う。

明治神宮外苑地区再開発は、神宮球場と秩父宮ラグビー場を解体して建て替え、苑内の樹々を伐採して商業施設など高層ビルを建設するという計画内容の大規模事業。これに対し坂本は亡くなるわずか1カ月前に「目の前の経済的利益のために、先人が100年をかけて守り育ててきた貴重な神宮の樹々を犠牲にすべきではありません」という内容の手紙を東京都知事、新宿区長、港区長、文部科学相、文化庁に宛てて送っている。

「Demonstration with Ryuichi Sakamoto」は坂本が共同主宰を務めたプロジェクト・D2021の呼びかけによって行われる抗議活動で、当日はこれに賛同するGotch(ASIAN KUNG-FU GENERATION)、マヒトゥ・ザ・ピーポー(GEZAN)、篠田ミル(yahyel)、大井一彌(DATS、yahyel)、寺尾紗穂、ermhoi(The Sacred Murmurs、Black Boboi、millennium parade)、小林うてな(The Sacred Murmurs、Black Boboi)、 butaji、蓮沼執太、U-zhaan、COMPUMA 、eriらアーティストが樹々伐採中止をアピールするほか、いとうせいこうから寄せられたメッセージが代読される。

Demonstration with Ryuichi Sakamoto

日時:2023年4月22日(土)16:00~20:00

場所:東京都 神宮外苑絵画館前 西側通路

<アピール>

後藤正文 / マヒトゥ・ザ・ピーポー / 篠田ミル+大井一彌 / 寺尾紗穂 / The Sacred Murmurs(ermhoi & Utena Kobayashi)/ butaji / 蓮沼執太 / いとうせいこう / U-zhaan / COMPUMA / eri / 永井玲衣 / ロッシェル・カップ / 楠本夏花 / 金平茂紀 / and more