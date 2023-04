車田正美原作による実写映画「聖闘士星矢 The Beginning」より、本編映像の一部が公開された。

今回お目見えしたのは、新田真剣佑演じる星矢が、小宇宙(コスモ)を覚醒させる修行に励む様子を捉えたもの。修行のため、白銀聖闘士・鷲星座のマリンに孤島へと連れて来られた星矢は、「腕前を見せろ」と言われ果敢にマリンに挑んでいく。しかし、激しいマリンの攻撃をかわすのに精一杯で、マリンから「ダンスの練習か?」と言われるほど圧倒されてしまう。「聖闘士星矢 The Beginning」は4月28日に公開される。

「聖闘士星矢 The Beginning」

2023年4月28日(金)全国公開



監督:トメック・バギンスキー

脚本:ジョシュ・キャンベル、マシュー・ストゥーケン、キール・マーレイ

原作:車田正美「聖闘士星矢」

製作:東映アニメーション

日本配給:東映



キャスト:新田真剣佑、ファムケ・ヤンセン、マディソン・アイズマン、ディエゴ・ティノコ、マーク・ダカスコス、ニック・スタール、ショーン・ビーン

(c)2023 TOEI ANIMATION CO., Ltd. All Rights Reserved