大江千里、久しぶりのラジオドラマ出演。「安部礼司」への意気込みを語る

TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局フルネットで放送中のラジオドラマ「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」(毎週日曜17:00~17:55)。4月23日(日)に放送される本番組のスペシャルゲストに、ジャズピアニストでシンガーソングライターの大江千里さんの出演が決定。この記事では、16日(日)放送の番組エンディングに届いた大江さんのメッセージを紹介します。ごくごく平均的な会社員「安部礼司」が主人公のラジオドラマ「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」。東京・神保町のとある会社を舞台に、会社員の悲哀や奮闘のコメディを毎週日曜の黄昏時の夕方5時に、TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局フルネットでお届けしています。今回、大江さんがラジオドラマで演じるのは、東京・神保町で個展を開く、世界的に有名な画家・大江山万里役。大江山万里は、かつて大日本ジェネラルの社員で、安部礼司の上長・大場嘉門と同期の優秀な社員だった……!? というストーリーです。今回、ラジオドラマ「安部礼司」への出演が決まった大江さん。ラジオドラマへの出演は久しぶりとのことで「頑張ってやりますので、みなさんぜひ聞いてください!」と意気込みを語りました。<番組概要>番組名:NISSAN あ、安部礼司 ~BEYOND THE AVERAGE~放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週日曜 17:00~17:55番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/abe/