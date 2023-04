【ポケモン】サンキューマート新登場の「ポケピース」雑貨が激カワ！

「ポケピース」の雑貨が、女子中高生を中心に人気のショップ・サンキューマートに新登場! 日常に使える、可愛くて便利なアイテムを早速チェック♪

>>>全部お迎えしたい!サンキューマートの「ポケピース」アイテムをチェック!(写真10点)

「ポケピース」は、世界のどこかにあるちいさなまちのシェアハウスで、のんびり気ままに暮らすポケモンたちの ”ピース” な暮らしを描いたシリーズ。「ピカチュウ」「ポッチャマ」「ヒバニー」「モクロー」「ニャスパー」「ピチュー」「マホミル」といった個性豊かな7匹のポケモンたちが登場し、さまざまな表情を見せてくれている。

そんな「ポケピース」の仲間たちといつでも一緒にいられるラインナップの第1弾として、スマホ関連アイテムやカードケースなどの全45アイテムがサンキューマートにて4月28日より入荷順次販売開始する。

クッション性のある素材でぷくぷくとした触り心地のカードケース、両面テープ付きで手持ちのスマホケースに貼り付けるだけで使えるスマホハンドストラップは全5種ずつ用意されていて、それぞれキャラクターイメージのパステルカラーがとってもキュート!

また、夏らしいクリア素材でキャラクターの形も可愛すぎるポーチは全3種で、しっかり量が入る優れものとなっている。

サンキューマートの「ポケピース」アイテムの発売を記念して、アクリルキーホルダーのコンプリートセットが抽選で10名にもらえるプレゼントキャンペーンも4月26日より開催される。また、6月には第2弾として追加アイテムも発売予定となっている。

眺めているだけでもほっこりしちゃいそうな、ほのぼのとしたポケピースの世界観に癒されてみては?

(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

TM, (R), and character names are trademarks of Nintendo.