これ、可愛い！ 日本初『セサミストリート』のコラボメガネが「JINS」に登場

50年以上にわたり世界中で愛され続けている子ども向けブランド「SESAME STREET(セサミストリート)」とコラボレーションしたメガネ「JINS×SESAME STREET」が新登場! 日本初の『セサミストリート』デザインの度付きメガネ、めっちゃ可愛いです。

『セサミストリート』は、1969年にアメリカで誕生して以来、150以上の国と地域で愛され続けている世界で最も有名な子ども向け教育テレビ番組。

エルモやクッキーモンスターなど多様性に富んだキャラクターたちを通して社会問題に向き合い、お互いが違いを認め合い、生きることの素晴らしさやその重要性を50年以上にわたって発信。日本でも番組が動画配信されるなど、子どもから大人まで今なお多くの人に親しまれている。

そしてこの度、JINSとセサミストリートのコラボレーションが実現。度付きメガネとセサミストリートがコラボレーションするのは日本初♪

「JINS×SESAME STREET」は、セサミストリートの世界観を表現するためデザインだけでなく、eco-friendlyに配慮。フレームの一部に植物のヒマ(トウゴマ)種子から得られるひまし油を含んだ環境に優しい樹脂素材を使用している。

素材もさることながら、注目したいのはそのデザイン。

本コラボレーションは、おうちでのリラックスタイムにオススメな「at home」とお気に入りを身に着けて出かけられる「going out」の全12型30種が展開される。

「at home」は、家で過ごすときの快適さを追求した柔軟性のあるフレームで、各テンプルの内側にエルモ、クッキーモンスター、ビックバード、アーニー、バート、アビーのイラストとロゴをプリント。また、テンプルエンドにはセサミストリートの仲間たちからのメッセージが♪

「going out」は、トレンド感溢れる太縁をベースに手描き風のイラストをプリントした5900円のフレームと、キャラクターの日常を詰め込んだ9900円のフレームをラインアップ。

9900円のフレームのテンプルエンドには、エルモが飼っている金魚のドロシーの刻印をしたり、クッキーモンスターのクッキーを模ったパーツを用いたりと、それぞれの世界観をフレームの細部で表現。

全てのラインアップにオリジナルのメガネケースとセリートが付属する。「at home」と「going out」で異なるデザインがご用意されている。

JINS店舗で購入いただいた方への特典として、オリジナルショッピングバックもお渡しされている。キャラクターの顔がどどんとデザインされたとってもキュートなデザインです♪

また、4月27日(木)からは店舗では店内のどこかにクッキーモンスターが落としたクッキー型のシールが! クッキーに記載されたQRコードを読み込むとどなたでも特別な動画が見られるので、ぜひ探してみてね!

Sesame Street(R) and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Sesame Workshop. (C)2023Sesame Workshop. All rights reserved.