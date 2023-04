歌い手・超学生 動画投稿は11歳から！ベネチアンマスク着用は「身バレ防止」のためだった

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。4月19日(水)の放送は、歌い手の超学生さんがゲスト出演。初対面のパーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、ベネチアンマスクや特徴的な声などの気になることや、新曲『スペースキャットビッグバン』について質問しました。超学生さんは、11歳のころに“歌ってみた動画”を投稿し活動を開始。現在までのYouTubeの総再生数は、カバー曲を含め3億回以上に上ります。ベネチアンマスクと“ガナリヴォイス”が特徴で、4月7日に新曲『スペースキャットビッグバン』を配信リリースしました。こもり校長:ベネチアンマスクがすごいです!超学生:今も着けています!こもり校長:なんか、機械仕掛けのようですが……?COCO教頭:左側に歯車、右側にチェーンが付いています。超学生:そうですね。COCO教頭:このベネチアンマスクは、いつから着けているんですか?超学生:着け始めたのは5年、6年前くらいです。中学生とか高校生のころから動画を投稿していたので、もともとは身バレ防止だったんです。COCO教頭:“11歳から動画投稿”ということですけど、そのときは……?超学生:実写自体出さなかったんです。ミュージックビデオとか、アニメーションとかを使っていました。こもり校長:そこから、なんで表に出ようと思ったんですか?超学生:実写のミュージックビデオというか、歌っている本人が映っているものが好きだったんですよね。「僕もやってみようかな」みたいな軽い気持ちで、撮ってみました(笑)。こもり校長:歌い手を始めたきっかけは?超学生:もともとはボーカロイドが好きで……僕が小5ぐらいのときに初音ミクのCMが出始めたんですけど、それがきっかけで関連動画に“やってみたの作り方講座”が出てきたんです。「“歌ってみた”って何!?」というところから入って、プロの歌手じゃない方がボーカロイド曲をカバーする文化があるんだ! と知ったんです。僕も歌が好きだったので、その“歌ってみた講座”を見ながら「投稿してみようかな」みたいな感じで。こもり校長:ほとんど独学ですか?超学生:そうですね。COCO教頭:それが11歳で?超学生:誰も教えてくれないので(笑)。COCO教頭:ベネチアンマスクは、いくつぐらい持っていらっしゃるんですか?超学生:無限に召喚できるんですけど……。校長・教頭:!?!?!?!?!?超学生:親指の腹をガリっと噛んで、床にハっとやると出るんですけど……(笑)。校長・教頭:(笑)。超学生:手元にあるのは3個ぐらいです!COCO教頭:そうなんですね(笑)。それをローテンションされている感じで?超学生:壊れたら、という感じです。こもり校長:(2020年配信リリースのファーストシングル「ルームNo.4」オンエア後)楽曲だけ聴いていると、もっと声が低い人なのかなって思いますよね。超学生:よく言われます。こもり校長:でも実際の声はすごく聞きやすくて、透き通っているなって。超学生:「歌声から想像するより高いね」というのは、言っていただくことが多いですね。こもり校長:これは、自分のなかでスイッチがあるんですか?超学生:どうですかね? 普段はこんな感じで普通にしゃべっていて、意識はしていないんですけど……なっちゃうんですよね。COCO教頭:歌うときに勝手にスイッチが入る感じですか?超学生:だと思います。COCO教頭:いろいろな曲を聴かせてもらったんですけど、全部表情が違うというか。いま、21歳でしたっけ? 21歳の表現力じゃないんですよ。超学生:いやいやいや! ありがとうございます!こもり校長:あのしゃくりは、21歳の深さじゃないですよ!超学生:ありがとうございます……!こもり校長:これは、どういった楽曲になっているんですか?超学生:テレビアニメ『カワイスギクライシス』のオープニングテーマなんですけど、ネコちゃんをはじめ、かわいい動物たちにもだえる宇宙人というアニメなんです。それの書き下ろし楽曲ですね。“ネコがかわいいね~”とずっと言っている曲なので、ネコ好きな方にはぜひ聴いてほしいです。こもり校長:家でネコを飼っている人とか、ネコが恋しくてたまらない人とか……。超学生:あとは、近くに推しのノラネコがいるとか……。COCO教頭:そんな人いる!?全員:(笑)超学生:そういう人に、ぜひ聴いてもらいたいですね。――『スペースキャットビッグバン』オンエア後……こもり校長:違和感がいいですよね。曲のかっこよさと圧と……そして、超学生先生の声がいいから聴き心地もすごくいいのに、ワードがひっかるという。「はわわ」とか「きゃわわ」とか「ニャンて日だ」とか(笑)。「なんだこの天使」とか「ただそばにいたいんだ」って言っているけど、これってネコのことを言っているんだよなぁ、みたいな(笑)。超学生:そうですね。恋とはまた違って。こもり校長:そこが良かったです。教頭は?COCO教頭:出だしの「Myao Myao」のところから、本当にネコが好きなんだな、というのが全面に押し出されていて、「ニャンて日だ」もかわいくて好きです。超学生:ありがとうございます。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★4/17(mon)-4/21(fri)★