超学生「歯の裏って見ることあります!?」歯型に興味津々！自身の歯型コレクションも

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。4月19日(水)の放送は、歌い手の超学生さんがゲスト出演。『みんな何かの超学生』をテーマに、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、超学生さんのSNSで見かけた不思議な行動について聞きました。超学生さんは、11歳のころに“歌ってみた動画”を投稿し活動を開始。現在までのYouTubeの総再生数は、カバー曲を含め3億回以上に上ります。ベネチアンマスクと“ガナリヴォイス”が特徴で、4月7日に新曲『スペースキャットビッグバン』を配信リリースしました。こもり校長:SCHOOL OF LOCK! には、いろいろな生徒(リスナー)がいますが……全生徒何かしら“超”なことを必ず持っている! 今夜はそんな“超”なことを教えてほしい!COCO教頭:“超”頑張っていること、“超”好きなもの、“超”集めている物、周りと比べて“超”なこと、どんなことでもオールOKです!こもり校長:「“超”なことなんて……私・僕にはないよ~」と思っている人も、自分を見つめ直してみたら何かしら絶対あるから!超学生:これ、深い企画だったんですね(笑)。COCO教頭:職員(スタッフ)から聞いたんですけど、超学生先生もかなりの“超”なんですよね? 詳しく聞かせていただきたいんですけど……。超学生:はい……?COCO教頭:私の想像を超えたんですけど、“歯型を並べている”ってどういうことですか!?超学生:毎日並べているわけではないですよ! あれは……最近、歯型をとっているんですよ。こもり校長:どういうこと!?超学生:いや、歯型をとりたくて! 歯って口腔内にあるから、どうなっているかわからないじゃないですか。舌で触った感覚しかないから、「具現化しなきゃ」と思って。で、できた歯型を並べて、昨日ツイートしてみたんです(笑)。COCO教頭:いやいやいや……(笑)。超学生:でも、反応も「欲しい!」とか「グッズ化してほしい」とかで……。COCO教頭:まぁ……ファンはそうなのかもね(笑)。こもり校長:歯型ってどうやってとるんですか?超学生:Amazonとかに売っているんです。お湯でふやかしてグっと噛むと、自分の歯型がとれるやつがあるんですよ。COCO教頭:歯科技工士さんになる人が買うようなもの?超学生:本来は、食いしばり防止みたいです。寝てるときに、ギリギリって噛んじゃうから……。COCO教頭:それの防止用なんですね。超学生:あとは、歯医者に行って歯型をとってもらうこともあります。歯を3Dスキャンしてもらったんですけど、めっちゃおもしろかったです!こもり校長:正面ではなく裏側を見るみたいな?超学生:裏がめっちゃおもしろいです! 歯の裏って見ることあります!?COCO教頭:ないですね。こもり校長:自分では、見れないですからね。超学生:そうなんですよ! 一生見れないと思っていたのに!COCO教頭:(笑)。こもり校長:これは、“超”趣味ですね。歯型を並べて、結果どうするんですか?超学生:どうもしないです。時々チラ見して……「良かった」って。全員:(笑)。COCO教頭:しかも、チラ見なんや!超学生:ずっと見ているのは違うなって……(笑)。こもり校長:いいね~(笑)。この日の放送では……・「毎朝、“超”お野菜たっぷりのお弁当を作っています」という19歳・「“超”BMXを頑張っていて、今度の大会で結果を残したい」という14歳と電話をつなぎ、それぞれの“超”がつくこだわりを聞きました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★4/17(mon)-4/21(fri)★