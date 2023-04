INI髙塚大夢「どんなに悩んでいても、1人じゃないんだよ」1人暮らしの寂しさを抱えて夢を追う10代にエール

11人組グローバルボーイズグループ・INIの髙塚大夢がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」。4月18日(火)の放送は、夢に向かって頑張っているリスナーのメッセージを紹介し、その夢を応援する楽曲を選んでエールを送りました。4月から大学進学とともに東京に引っ越してきて1人暮らしが始まりました! 慣れないことばかりで寂しくなったりいろいろ大変ですが、地元に戻って教員をするという夢に向かって4年間突っ走りたいと思っています! 大夢先生! 背中押してください!!(18歳)髙塚:僕は大学が実家から通える距離だったので、1人暮らしはしなかったんですけど。INIになってから1人暮らしを始めて、やっぱりどうしても寂しい気持ちもありますし……友達がまだできてないっていう状況だと、なおさら寂しくなりますよね。――ここで、Aqua Timez「決意の朝に」オンエア髙塚:こういうふうに1人になってしまう人、結構いっぱいいると思うけど……「どんなに悩んでいても、1人じゃないんだよ」という気持ちをずっと持っていてほしいな、って思ってこの曲を選曲しました。(このリスナーにも)自分が気づいてないだけで、きっと周りに助けてくれる人がたくさんいると思うし、これからできると思うので……! 自信もって、元気に過ごしてください!このほかには、「夢はプロ野球選手です。まずは甲子園を目指してがんばります」「春からダンスの専門学校に通って、一人前のダンサーになれるようにがんばります」というリスナーにも、それぞれの夢を応援する楽曲を届けました。「INI LOCKS!」は、毎月3週目に放送。4月は、17日(月)から20日(木)までの4日間お届けします。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★4/17(mon)-4/21(fri)★