水瀬いのり「すぐに『神』って言うからなぁ」ファンの賛美に「地に足のついた人なんです」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。4月18日(水)の放送は、声優の水瀬いのりさんがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)がプロフィールとリスナーからの反響を紹介したところ、意外な一面が見えました。こもり校長:本日は、生徒(リスナー)が大好きな声優の水瀬いのり先生が初来校!水瀬:みなさんこんばんは! よろしくお願いします!こもり校長:僕と教頭は「はじめまして」です。なので、プロフィールを紹介します!COCO教頭:はい!「水瀬いのり先生は、2010年に声優デビュー。『心が叫びたがってるんだ。』『Re:ゼロから始める異世界生活』『五等分の花嫁』など、数々のアニメでメインキャラクターの声を担当し、2016年には第十回「声優アワード」で主演女優賞を受賞。2015年からは、アーティストとしても活動されています」こもり校長:すごいですね。生徒(リスナー)の反応もすごいんですよ。(番組の)掲示板の書き込みも……。COCO教頭:ツイッターもすごいですね。こもり校長:過去の出演作もすごいですね。劇場映画からアニメからゲームから……! しかもアーティストとしても、これまでに日本武道館や横浜アリーナでもライブをしていると! お一人であんな広い所に立って……!水瀬:みなさんが足を運んでくださるまでは、「本当に開催されるのか!?」、「夢かな……?」ぐらいの気持ちなんですけど(笑)。(公演が始まると)「こんなにたくさんの人に応援されている!」と思うので、「いいステージがしたい!」という思いで……! 毎回緊張しますけど(笑)。本当にみなさんがいてくださるから、みなさんの景色があるから、リハーサルよりものびのび歌えるんです。“ライブ”というのを感じますね。こもり校長:ツイッターでは……『いのりん、神!』って。水瀬:『神』……みんな、結構すぐに『神』って言うからなぁ~。全員:(笑)。COCO教頭:あがめてますよ!水瀬:そうですね、でも安っぽい……。全員:(笑)。COCO教頭:最上級の思いなんですよ!水瀬:最上級……でも、1時間に2回ぐらい出ている気がするんですけど(笑)。ちょっと多発しすぎかな? って思うときもあります(笑)。こもり校長:みんなは、「降臨した!」って思っているんですよ!水瀬:いやいや。全然、地に足のついた人なんですけどね~。COCO教頭:『神』ではない?水瀬:『神』ではないです!全員:(笑)。この日の放送では、リスナーと電話をつなぐ時間もありました。水瀬さんはラジオ番組で電話をするのが初めてということで「ドキドキです!」と話しながらも、リスナーとの会話を楽しみ、学校や目標に向かって頑張る10代にエールを送りました。水瀬いのりさんは、4月19日(水)にニューシングル「アイオライト」をリリースします。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★4/17(mon)-4/21(fri)★