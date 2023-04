水瀬いのり 新曲『アイオライト』リリース 新ビジュアルのジャケ写に「ドキドキ」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。4月18日(水)の放送は、声優でアーティストの水瀬いのりさんがゲスト出演。4月19日(水)リリースのニューシングル「アイオライト」について、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)の質問に答えました。こもり校長:(楽曲オンエア後)水瀬いのり先生は、4月19日にシングル「アイオライト」をリリース! おめでとうございます!水瀬:ありがとうございます! しかも、フルサイズでかけていただいてありがとうございます!こもり校長:かっこいい曲ですよね。入口の“トゥットゥットゥットゥッ♪”というところも、大人っぽくてかっこよかったです。シングルとしては、11枚目なんですね?水瀬:そうなんです。10枚目を経て、また新たな一歩を踏み出すような11枚目です。こもり校長:(CDジャケットは)スーツにネクタイ、右手にロンググローブをはめて、バチっときまってますね!水瀬:そうなんです(笑)。デザイナーさんが、“アーティスト・水瀬いのり”を支えてくださっているんですけど、今回はいろんな案をいただいたなかから一番攻めたジャケ写を選びました。(ロンググローブをはめた右手で)片目を隠して、瞳が印象的なジャケット写真になっていますね。みなさんに見ていただくまでは、「これは、どっちに転ぶかな……?」とドキドキしていたんです。普段のジャケット写真やアーティストビジュアルとはまた違うジャンルだったので、みんなが「どう受け取ってくれるかな?」と思いつつ公開日を迎えたんです。こもり校長:うんうん。水瀬:みんなは「新しい!」「かっこいい!」と、それぞれの感性で受け止めてくれて……! 自分が表現するアーティスト像の拡張ができた、とてもいいアートワークに挑戦できたなと思っています。こもり校長:MVも公開されましたが、これもかっこよかった! ダンサーを引き連れていて!COCO教頭:指の表情までも、細かく見させてもらったんですけど……。水瀬:うぇぇぇ、あ、ありがとうございます……!COCO教頭:「うぇぇぇ」って(笑)。あれ? 思てた反応とちゃうかった(笑)。水瀬:すみません(笑)。こもり校長:(笑)。ダンサーも手袋をはめて、歌詞にある“命のきらめき”を表現したりして。水瀬:そうなんです。今回は踊りがメインになっていて、でも“ビート”というよりはちょっとパントマイム調なんです。手の表情も……私にはできないんですけど、胸骨をバッキンバッキンするみたいな動きとか。(GENERATIONSのパフォーマーでもある校長に)できますよね? だから、踊れる方が見たら、私が“踊れるふう”を装ったずるいヤツに映っているんですけど(笑)。こもり校長:いやいや、良かったですよ!水瀬いのりさんは、シングルリリースと同日の4月19日(水)に、昨年10月開催の横浜アリーナ公演を収録したLIVE Blu-ray『Inori Minase LIVE TOUR glow』を発売。9月17日(日)からは、兵庫・ワールド記念ホール公演を皮切りに、宮城、愛知、福岡、神奈川をまわるツアー『Inori Minase LIVE TOUR 2023』がスタートします。「実は、関西でのアリーナクラスでの公演は初めてなんです。関西圏にお住まいの方はぜひ会場に遊びに来てください!」と話していました。詳細は、オフィシャルサイトまで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★4/17(mon)-4/21(fri)★