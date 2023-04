車田正美原作による実写映画「聖闘士星矢 The Beginning」の公開を記念し、本日4月19日発売の月刊チャンピオンRED6月号(秋田書店)では「『星矢』フェス」と題し、「聖闘士星矢」シリーズ作品が集結している。

須田綱鑑「聖闘士星矢 海皇再起 RERISE OF POSEIDON」、サイトウケンジ脚本・上田信舟作画「聖闘士星矢 冥王異伝 ダークウィング」が連載中の同誌。今号には2作品に加え、岡田芽武「聖闘士星矢 EPISODO.G レクイエム」、手代木史織「聖闘士星矢 THE LOST CANVAS 冥王神話」、久織ちまき「聖闘士星矢 セインティア翔」の読み切りが掲載されている。また「聖闘士星矢 海皇再起 RERISE OF POSEIDON」のクリアファイルも封入された。