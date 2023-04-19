8月19、20日に千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセと大阪・舞洲SONIC PARK（舞洲スポーツアイランド）で行われる音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2023」の出演アーティスト第5弾が発表された。
千葉の19日公演にはThe BONEZ、PassCode、ツユ、amazarashi、ジェイコブ・コリアー、アリ・シャヒード・ムハマド、ウミ、カミーロ、ペトロールズ、20日公演には鈴木雅之、高中正義、Original Love、HY、カンダニエル、ローレン、Da-iCE、Novelbright、Tani Yuuki、w.o.d.が出演決定。大阪の19日公演にはカンダニエル、BREIMEN、(sic)boy、imase、tonun、新しい学校のリーダーズ、20日公演にはウミ、キタニタツヤ、礼賛、Tele、梅田サイファーが追加された。またステージ別のラインナップもアナウンスされている。
SUMMER SONIC 2023
TOKYO
2023年8月19日（土）千葉県 ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ
＜出演者＞
MARINE STAGE
BLUR / FALL OUT BOY / SEKAI NO OWARI / TWO DOOR CINEMA CLUB / [Alexandros] / PALE WAVES / NewJeans / ジェイデン
MOUNTAIN STAGE
YOASOBI / ナイル・ホーラン / HONNE / GABRIELS / ENHYPEN / SKY-HI / BE:FIRST
PACIFIC STAGE
落日飛車 Sunset Rollercoaster / The Lounge Society / The BONEZ / PassCode / 宇宙人 Cosmos People / ツユ / amazarashi
SONIC STAGE
サンダーキャット / WET LEG / ホリー・ハンバーストーン / Nulbarich / 張惠妹 aMEI / SLOWTHAI / Kroi
BEACH STAGE "so sad so happy" Curated by Gen Hoshino
ジェイコブ・コリアー / アリ・シャヒード・ムハマド / ウミ / カミーロ / ペトロールズ / 星野源
and more
2023年8月20日（日）千葉県 ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ
＜出演者＞
MARINE STAGE
ケンドリック・ラマー / リアム・ギャラガー / SOL / THE KID LAROI / sumika / TREASURE / マカロニえんぴつ
MOUNTAIN STAGE
BABYMETAL / EVANESCENCE / INHALER / FLO / MY FIRST STORY / WILLOW / ももいろクローバーZ / NOVA TWINS
SONIC STAGE
LANY / LAUV / AI / Awich / メイジー・ピーターズ / THE SNUTS / w.o.d.
PACIFIC STAGE
カンダニエル / Da-iCE / Novelbright / Tani Yuuki / Kids Return / ローレン
BEACH STAGE
Night Tempo feat. FANCYLABO / 鈴木雅之 / 高中正義 / CIMAFUNK / Original Love / HY
and more
OSAKA
2023年8月19日（土）大阪府 舞洲SONIC PARK（舞洲スポーツアイランド）
＜出演者＞
OCEAN STAGE
ケンドリック・ラマー / リアム・ギャラガー / SOL / THE KID LAROI / sumika / TREASURE / マカロニえんぴつ / ももいろクローバーZ
MOUNTAIN STAGE
BABYMETAL / EVANESCENCE / INHALER / FLO / WILLOW / milet
SONIC STAGE
LANY / LAUV / AI / Awich / メイジー・ピーターズ / THE SNUTS
MASSIVE STAGE
Night Tempo feat. FANCYLABO / カンダニエル / BREIMEN / (sic)boy / imase / tonun / 新しい学校のリーダーズ
and more
2023年8月20日（日）大阪府 舞洲SONIC PARK（舞洲スポーツアイランド）
＜出演者＞
OCEAN STAGE
BLUR / FALL OUT BOY / SEKAI NO OWARI / TWO DOOR CINEMA CLUB / ケツメイシ / PALE WAVES / WANIMA / ジェイデン
MOUNTAIN STAGE
YOASOBI / ナイル・ホーラン / HONNE / GABRIELS / ENHYPEN / SKY-HI / BE:FIRST
SONIC STAGE
サンダーキャット / WET LEG / HOLLY HUMBERSTONE / ずっと真夜中でいいのに。 / 岡崎体育
MASSIVE STAGE
落日飛車 Sunset Rollercoaster / Kroi / ウミ / キタニタツヤ / 礼賛 / Tele / 梅田サイファー
and more