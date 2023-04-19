「SUMMER SONIC 2023」ロゴ

8月19、20日に千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセと大阪・舞洲SONIC PARK（舞洲スポーツアイランド）で行われる音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2023」の出演アーティスト第5弾が発表された。

千葉の19日公演にはThe BONEZ、PassCode、ツユ、amazarashi、ジェイコブ・コリアー、アリ・シャヒード・ムハマド、ウミ、カミーロ、ペトロールズ、20日公演には鈴木雅之、高中正義、Original Love、HY、カンダニエル、ローレン、Da-iCE、Novelbright、Tani Yuuki、w.o.d.が出演決定。大阪の19日公演にはカンダニエル、BREIMEN、(sic)boy、imase、tonun、新しい学校のリーダーズ、20日公演にはウミ、キタニタツヤ、礼賛、Tele、梅田サイファーが追加された。またステージ別のラインナップもアナウンスされている。

SUMMER SONIC 2023

TOKYO

2023年8月19日（土）千葉県 ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ
＜出演者＞

MARINE STAGE

BLUR / FALL OUT BOY / SEKAI NO OWARI / TWO DOOR CINEMA CLUB / [Alexandros] / PALE WAVES / NewJeans / ジェイデン

MOUNTAIN STAGE

YOASOBI / ナイル・ホーラン / HONNE / GABRIELS / ENHYPEN / SKY-HI / BE:FIRST

PACIFIC STAGE

落日飛車 Sunset Rollercoaster / The Lounge Society / The BONEZ / PassCode / 宇宙人 Cosmos People / ツユ / amazarashi

SONIC STAGE

サンダーキャット / WET LEG / ホリー・ハンバーストーン / Nulbarich / 張惠妹 aMEI / SLOWTHAI / Kroi

BEACH STAGE "so sad so happy" Curated by Gen Hoshino

ジェイコブ・コリアー / アリ・シャヒード・ムハマド / ウミ / カミーロ / ペトロールズ / 星野源

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2023年8月20日（日）千葉県 ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ
＜出演者＞

MARINE STAGE

ケンドリック・ラマー / リアム・ギャラガー / SOL / THE KID LAROI / sumika / TREASURE / マカロニえんぴつ

MOUNTAIN STAGE

BABYMETAL / EVANESCENCE / INHALER / FLO / MY FIRST STORY / WILLOW / ももいろクローバーZ / NOVA TWINS

SONIC STAGE

LANY / LAUV / AI / Awich / メイジー・ピーターズ / THE SNUTS / w.o.d.

PACIFIC STAGE

カンダニエル / Da-iCE / Novelbright / Tani Yuuki / Kids Return / ローレン

BEACH STAGE

Night Tempo feat. FANCYLABO / 鈴木雅之 / 高中正義 / CIMAFUNK / Original Love / HY

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OSAKA

2023年8月19日（土）大阪府 舞洲SONIC PARK（舞洲スポーツアイランド）
＜出演者＞

OCEAN STAGE

ケンドリック・ラマー / リアム・ギャラガー / SOL / THE KID LAROI / sumika / TREASURE / マカロニえんぴつ / ももいろクローバーZ

MOUNTAIN STAGE

BABYMETAL / EVANESCENCE / INHALER / FLO / WILLOW / milet

SONIC STAGE

LANY / LAUV / AI / Awich / メイジー・ピーターズ / THE SNUTS

MASSIVE STAGE

Night Tempo feat. FANCYLABO / カンダニエル / BREIMEN / (sic)boy / imase / tonun / 新しい学校のリーダーズ

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2023年8月20日（日）大阪府 舞洲SONIC PARK（舞洲スポーツアイランド）
＜出演者＞

OCEAN STAGE

BLUR / FALL OUT BOY / SEKAI NO OWARI / TWO DOOR CINEMA CLUB / ケツメイシ / PALE WAVES / WANIMA / ジェイデン

MOUNTAIN STAGE

YOASOBI / ナイル・ホーラン / HONNE / GABRIELS / ENHYPEN / SKY-HI / BE:FIRST

SONIC STAGE

サンダーキャット / WET LEG / HOLLY HUMBERSTONE / ずっと真夜中でいいのに。 / 岡崎体育

MASSIVE STAGE

落日飛車 Sunset Rollercoaster / Kroi / ウミ / キタニタツヤ / 礼賛 / Tele / 梅田サイファー

and more