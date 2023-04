埃をかぶった230台以上の「バーンファインド」！ほぼ非公開だった個人コレクションが一挙大放出

「バーンファインド(Barn find)」という英語フレーズは、いつしか日本の自動車メディアにおいて定着しつつある。Barnは「納屋」、Findは「見つける」を意味する英語単語の組み合わせで長年、屋内に放置されてきた車、バイク、飛行機などの”乗り物”全般に用いられる。

【画像】埃まみれのコレクションの中にはほとんど一般に知られていない車も!(写真25点)

今回のバーンファインドは、御年82歳になるオランダ人、アド・パーメン氏が約40年かけて築き上げたコレクションである。自動車部品流通会社を営んでいた、パーメン氏は大富豪でこそなかったが、気になる車を年間5~6台の車両を購入できるだけの財力は持ち合わせていた。

その台数、なんと230台以上。パーメン氏のコレクションは人口11万8000人の街、ドルトレヒトの使われなくなった教会、そして倉庫2つに保管されてきた。なお、容易に想像できるだろうが… パーメン氏は購入することはあっても売却することはほとんどなかった。そして全車、定期的にエンジンをかけてメンテナンスはパーメン氏自らの手で施されてきたという。しかも、パーメン氏、自身のコレクションをほとんど公開したことがなかった。

ただ、最近になってパーメン氏は体調を崩し高齢者施設に入居したとともに、何らかの事情により裁判所の判決を受け、今回の売却へと至った。オランダ・ブルメンにあるヨーロッパ最大級のクラシックカー・ディーラーと称される「ギャラリー・アールデリング」が売却を請け負い、このたび、「クラシックカーオークション」とのコラボレーションでオークションが開催されることになったのだ。

なお、オークションは5月19日から入札が始まり、6月5日、6日、7日に入札が締め切られる。台数が多いからか、3部に分けられるのだという。「下見会」も3部に分けて5月27日、28日、29日にかけて開催される。

パーメン氏のコレクションは最も古いもので1912年式シンガー・コンバーチブル、最も新しいもので2006年式オペル・モヴァーノ・ピックアップと顔ぶれは様々。ざっとリストを眺めてみると有名どころで20台のアルファロメオ、13台のランチア、12台のフォード、10台のジャガー、9台のM・ベンツなどが散見される。一方、ボンド、エセックス、ヴィラード、インぺリア、モニカ、モレッティなど…、時代の波に飲み込まれてしまい、ほとんど一般に知られていない自動車メーカーの車両もコレクションに含まれている。

下世話ながら、高額落札が見込めそうな車両トップ5を探してみた。まず気になったのは、1955年式ランチア・アウレリアB24スパイダー・アメリカだ。いわゆる”バリもん”は2億円ほどで流通する車両である。続いて、1950年式アルファロメオ6C 2500スポーツクーペは1億円ほど、1953年式M・ベンツ300Sロードスターは1億円弱、そして1964年式ランチア・フラミニア・スポーツ・ザガート、1965年式マセラティ・ミストラルなどが挙げられる。

もっとも、パーメン氏は高級車のみをターゲットにコレクションしていたわけではない。しかも40年前から購入しているので、今では考えられないような値段で購入しているものもあろう。また、パーメン氏は高級車に的を絞ってコレクションしていたわけではないので1965年式のフォード・マスタング、1995年式のジャガーXJ-S、1982年式ダットサン280ZXターボなど”常識”の範疇で狙える面白い車両もチラホラ。

もっとリーズナブルな車両が欲しい、という人向けにもパーメン氏のコレクションは対応できる。例えばDAF600、ルノー19カブリオレ、ボルボ340DL、オペル・ベクトラB1.6などは数千ユーロで狙えるだろう。もっとリストを吟味してみると、オペル・モヴァーノ・ピックアップ、M・ベンツVito 108CDI、ルノー・エクスプレス、シトロエン・ジャンパーなど、商用車っぽいものまでラインナップしている。

今回のバーンファインド、パーメン氏が高齢者施設に入居するまではメンテナンスが施されてきたというだけあって、一般的なバーンファインドのように”朽ち果てた”状態の車両が少ないように見受けられる。もちろん、埃は被っているし、タイヤの空気が抜け始めているものもチラホラ見受けられる。しかし、レストアにかかる費用は一般的なバーンファインドに比べると”少なめ”に収まるのでは、と淡い期待を抱かせてくれる。

The Palmen Barnfind Collection by Gallery Aaldering - Auctioned by Classic Car Auctions

https://www.classiccar-auctions.com/palmen

文:古賀貴司(自動車王国) Words: Takashi KOGA (carkingdom)

参考までに、今回オークションサイトに記載されている車両を以下に羅列しておこう。

1 - Alfa Romeo Sprint 1600

2 - Fiat 1200 TV Spider 1958

3 - Citroën 2CV 1955

4 - Triumph 2000 20TR Convertible 1970

5 - Panhard 24CT 1964

6 - Saab Sonnet III type 97

7 - Facel Vega Facellia coupe

8 - Facel Vega Facellia Convertible

9 - Bond Equipe GT 6 2 liter 2+2 1967

10 - Fiat 124 Spider USA 2000 1981

11 - Daf 66 HAVAS Convertible type 55 1970

12 - Facel Vega FB Convertible 1963

13 - Alfa Romeo Spider Duetto type 10503

14 - Alfa Romeo Zagato 2600SZ 1967

15 - Simca 9 Coupe de ville S

16 - MG B GT 1971

17 - MG TF 1954

18 - Lamboghini Espada

19 - MG B Tourer 1970

20 - Singer Convertible 1912

21 - Alfa Romeo Guilietta Srint Speciale

22 - Lancia Montecarlo 1978

23 - Alfa Romeo Spider 2.0 1985

24 - Ford A Roadster 1927

25 - Facel Vega Coupe 1964

26 - Sunbeam Talbot Supreme Convertible

27 - Matra Bonnet 1965

28 - Lancia B24 Spyder America 1955

29 - Alfa Romeo Guilia GTC 1965

30 - Triumph TR3B

31 - Moretti 128 1974

32 - Sunbeam Alpine 1960

33 - MG A

34 - Singer 9 Roadster 1955

35 - Lancia Appia Coupe

36 - Alfa Romeo Spider Guilia 1600

37 - Jensen Healey 1974

38 - Simca Aronde Oceane Convertible

39 - Nash Metropolitan model 542 1956

40 - AC Bristol Aceca 1954

41 - Fiat 1500 Coupe 1960

42 - Lancia Appia sedan 1958

43 - Austin Convertible 1947

44 - Volkswagen Karmann Ghia Convertible 1971

45 - MG MGA 1961

46 - Daimler Dart 1958

47 - Villard Type 27

48 - Volvo 1800ES 1973

49 - Austin Balanza 1800 MK2 1968

50 - Fiat 1500 Spider 1963

51 - Lancia Fulvia Coupe 1,3S 2e serie 1973

52 - BMW 1600 GT 1968

53 - Fiat 130 Coupe Automatic 3200 1972

54 - Fiat Dino Coupe Bertone 2.0 1966

55 - Bentley S2 Saloon 1959

56 - Jaguar Mark 10 1963

57 - Lincoln Continental Convertible MKIV 1959

58 - NSU RO80 1976

59 - Studebaker President 1958

60 - Jaguar XJ-S 4.0 Convertible 1995

61 - Mazda RX-7 Convertible 1988

62 - Mercury Monterey 2 door coupe 1954

63 - Ferrari 400i Automaat 1984

64 - Facel Vega FVS 1956

65 - Ford Fairlane 500 Skyliner 1958

66 - Peugeot 190S 1928

67 - Aston Martin V8 Series 3 1975

68 - Mercedes W188 300 S Roadster 1953

69 - Studebaker Avanti Gold R2 1963

70 - Ford Fairlane Victoria 4 door sedan 1955

71 - Chevrolet Corvette C1 283 1958

72 - Maserati Merak 1972

73 - Maserati 3500 GTI S 1962

79 - Buick 8 1937

80 - Bristol 401 2L coupe 1952

81 - Rover P4 100 1959

82 - Jaguar MKII 3.4 1963

83 - Alvis TD21 MK2 1963

84 - Rover 16 Saloon 1937

85 - Facel Vega Facel II HK2 1962

86 - Citroën SM 1972

87 - Chevrolet Corvair Convertible S 1964

88 - Jaguar 3 1/2 liter Mark V 1943

89 - Lagonda Drophead Coupe 1953

90 - Daimler Coupe

91 - Chevrolet Corvair Coupe Monza 1964

92 - Ford Mustang 289 Coupe 1965

93 - Ford Mustang 289 Fastback 1968

94 - Chevrolet Corvair Convertible S

95 - Jaguar E-type Convertible 4.2 S1 1966

96 - Mercedes 300 SE Coupe (RDW 250 SE) 1965

97 - Ford Thunderbird Landau 1963

98 - MG Midget 1976

99 - Mercedes 450 SL Convertible with hardtop

100 - Ford Thunderbird 1962

101 - Rolls Royce 25/30 HD model 2025 1934

102 - MG TD 1953

103 - Jaguar XJ8 Convertible 1998

104 - Packard Eight de Luxe 1950

105 - Chevrolet Corvette C3

106 - Volvo 66 L 1979

107 - Ford Thunderbird MK5 Landau 1968

108 - Alfa Romeo 2600 Spider

109 - Austin A90 Atlantic Coupe 1952

110 - Daimler DB18 53228 1949

111 - Jensen Interceptor III 1975

112 - Sunbeam 20 HP

113 - Talbot Lago Record T26 Coupe 1951

114 - Lancia Aurelia B20 1955

115 - Alfa Romeo Montreal 1973

116 - ISO Rivolta IR300 1968

117 - ISO Rivolta Fidia 1971

118 - Fiat 2300 Coupe Ghia

119 - Alfa Romeo 2600 Sprint 1967

120 - Alfa Romeo 2600 Spider 1962

121 - Lancia Flaminia GTL 3C Coupe Touring 1968

122 - Lancia Flaminia Coupe Pininfarina 1962

123 - Alfa Romeo 2600 Spider Touring 1964

124 - Alfa Romeo 6C 2500 Sport Coupe 1950

125 - Maserati Indy AM116 1970

126 - Lincoln Continental Coupe MK2 1956

127 - Ferrari 365 GT 2+2 1967

128 - Datsun 280ZX Turbo 1982

129 - Maserati Mistral Frua AM109 1965

130 - Delahaye 135M Convertible 1950

131 - Facel Vega Facel II 1963

132 - Monica 560 1972

133 - BMW 3200 CS Bertone 1963

134 - Alfa Romeo 2600 Spider 1964

135 - Ford Thunderbird 1ste model 1956

136 - Talbot Lago Record T26 Berline 1949

137 - Talbot Lago Record T26 Berline 1950

138 - Essex (USA) Super Six Roadster 4 zits 1931

139 - Rolls Royce Camargue

140 - Imperial M617 MK2 Hardtop Coupe 1959

141 - Panhard PL 17 17B 4 doors 1963

142 - Tatra T87 1948

143 - Mercedes 450 SLC 1976

144 - Cadillac Eldorado Convertible MK7 1966

145 - Mercedes 220 A Convertible 1955

146 - Jaguar XK150 Fixed Head 3.4S 1960

147 - Lancia Flaminia 2.8 Touring Convertible 1962

148 - Mercedes 220 SE Coupe 1960

149 - Mercedes 300 SE Automatic 1964

150 - Lancia Flaminia Sport Zagato Series 2 1964

151 - Maserati Bora 4.7 1972

152 - Fiat 130 Coupe Automatic 1974

153 - MG B 1978

154 - Panther J 72 1979

155 - Rolls Royce Camargue

156 - Aston Martin V8

157 - VW Kever

158 - Porsche 928

159 - Ferrari Dino 308 GT4

160 - Jaguar MK9

161 - MG B Coupé

162 - MG A

163 - Alfa Romeo Duetto

164 - Alfa Romeo GTV

165 - Alfa Romeo 2600 Coupé

166 - Citroën DS

167 - Mercedes SL

168 - Pre war

169 - Alfa Romeo Spider

170 - Peugeot 504 Convertible

171 - Daimler Sovreign

172 - Tractor

173 - Alfa Romeo GTV

174 - Maserati 3500 GT 1964

175 - Maserati Quattro Porte 4200 Serie 1 1965

176 - Cadillac Eldorado Convertible MK7 1955

177 - Lincoln Continental MKIV 4 drs Cabriolet 1964

178 - Ford Edsel SE Citation Cabriolet 1958

179 - Chevrolet Corvette C3 L-82 1978

180 - DeTomaso Deauville Serie 2 1978

181 - Cadillac Eldorado Convertible MK8 1968

182 - Daimler 250 1967

183 - Messerschmitt KR200 1963

184 - Ford Thunderbird 1957

185 - Bristol 401 2 Litre 1950

186 - Triumph TR3 1958

187 - Hillman Minx Tourer Cabriolet 1935

188 - NSU Spider 56 1966

189 - Facel Vega F2 Facellia Coupe 1962

190 - Sunbeam 20HP Tickford 1933

191 - Hillman Minx Saloon 1934

192 - Triumph Renown MK1 TDB Saloon 1948

193 - Sunbeam Supreme Alpine MK1 1955

194 - Lancia Aurelia B50 Cabriolet Pininfarina 1951

195 - Daf 600 1960

196 - Morris Cowley Six MC15 2-door 1934

220 - Tomos Moped Quaoro

221 - Germaan Moped

222 - Motor MV Agusta

223 - Moped Kreidler Florett

224 - Moped

225 - Moped Puch

226 - Motor Moto Guzzi

227 - Scooter Vespa

228 - Scooter Vespa

229 - Moped

230 - Moped

231 - Moped

232 - Cola cabinet

233 - Workplace 1

234 - Workplace 2

237 - Alfa Romeo Duetto Rood

253 - Lancia Thema 6V Automaat 1986

254 - Volvo 340 DL 1986

255 - Opel Movano Pick-up 2 2.5 CDTI Drops 2006

256 - Ford Thunderbird 1980

257 - Fiat Ducato 14 2.8D Pick-up 2000

258 - Volvo 480 ES 1987

259 - Steyr 55 1936

260 - Hymer/Vauxha Mobil camper 1976

261 - Volkswagen T3 Syncro DC 4x4 Pick up TD51kw 1989

262 - Lancia Zagato Fulvia Sport 1.3S series 2 1971?

263 - Peugeot 504 Coupe injection automaat 1973

264 - Imperia TA-8 Sport Hotchkiss 1949

266 - BMW 2000 CS 1972

267 - Opel Vectra B 1.6-16v 5 deurs 1998

268 - DAF 400 autoambulance AE04BN 1987

269 - Land Rover Discovery 1997

270 - Winnebago Renault Traffic Lesharo 2e serie 1986

271 - Chrysler Imperial 1956?

272 - Studebaker Champion Coupe 4e generatie 1955

273 - Renault Express 1989

274 - Citroën Jumper 1998

275 - Fiat Ducato Camper 15L 2.3JTD 2004

276 - BMW 2000 CS 1969

277 - Mercedes Vito 108CDI 2002

278 - BMW 3 serie 1996

279 - Renault 19 cabriolet Karmann 1992

280 - Master MTD grasmaaier