超特急の新曲「Call My Name」のミュージックビデオ「Call My Name -ホスト相続しちゃいました 主題歌ver.」がYouTubeで公開された。

「Call My Name」は本日4月18日に放送スタートしたカンテレ・フジテレビ系ドラマ「ホスト相続しちゃいました」の主題歌。桜井ユキ演じる主人公・久美子がホストクラブのオーナーをしていく中で本来の自分自身を取り戻し、夢や希望に向かって走り出していくというドラマのストーリーに寄り添った応援ソングだ。楽曲にはシャンパンコールの要素も取り入れられている。

「Call My Name -ホスト相続しちゃいました 主題歌ver.」と題されたMVは、ドラマのエンディングで流れているサイズの音源を使用した映像作品。ドラマ内で使用されているホストクラブにて「もしも超特急メンバーがキャストとして働くホストクラブがあったら……」をテーマに撮影された。キャッチーなダンスの振付はパワーパフボーイズが担当している。

また超特急の新たなアーティスト写真も公開された。