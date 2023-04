GWのデックス東京ビーチにすみっコ、ギーツ、ひろプリが来る！

ゴールデンウィークのお祭りのようなイベントを紹介! 東京・お台場の商業施設「デックス東京ビーチ」は2023年5月3日(水・祝)から5月5日(金)の3日間限定でキャラクターショーや撮影会を開催する。『すみっコぐらし』『仮面ライダーギーツ』『仮面ライダーリバイス』『はらぺこあおむし』のキャラが登場。

また同施設内の東京ジョイポリスでは『ひろがるスカイ!プリキュア』のイベントを開催中。

さらに2023年4月29日(土・祝)から5月2日(火)、5月5日(金・祝)から5月7日(日)には、様々な動物と触れあえる「GW特別イベント親子で発見!生き物の『ふしぎ』」も開催される。

デックス東京ビーチは東京・お台場のショッピングモール。各種ショップやカフェに加え、レゴランド・ディスカバリー・センター東京、ジョイポリス東京も開設されている。

2023年5月3日(水・祝)は、『すみっコぐらし』から「しろくま」「ぺんぎん?」「とかげ」がデックス東京ビーチに登場し、クイズ大会や撮影会を実施。

5月4日(木・祝)には、大人気ヒーロー「仮面ライダーギーツ」と「仮面ライダーリバイス」のヒーローショーを開催。テレビや映画とは一味違った仮面ライダーギーツ&リバイスの活躍が見られる。

5月5日(金・祝)は、絵本でおなじみの「はらぺこあおむし」が登場し、撮影会ほか、おなまえホルダーやビニペタ工作コーナーなど親子で楽しめる企画を展開する。

また東京ジョイポリスではイベント名:2023年3月17日(金)から5月28日(日)の期間中、「『ひろがるスカイ!プリキュア』お台場フェスティバル」を開催中。

さらに2023年4月29日(土・祝)~5月2日(火)、5月5日(金・祝)~5月7日(日)には「GW特別イベント 親子で発見!生き物の『ふしぎ』」も開催される。これはデックス東京ビーチ シーサイドモール5階に店舗を構える、動物ふれあい体験施設「動物たちが暮らす森 アニミル」のゴールデンウィーク特別企画だ。

同店は「人と動物の未来」を考えるきっかけを提供する空間づくりを重視した教育エンターテインメント施設。「昼夜交代制の採用」「異種混合飼育」「体験・教育プログラムの実施」の3つのコンセプトを掲げている。

「GW特別イベント親子で発見!生き物の『ふしぎ』」では、大小さまざまなイヌやウサギ、イグアナやヘビなどの爬虫類に加え昆虫の展示や触れ合い体験を実施。身近な動物たちの知られざる能力やふしぎなども生解説。また、店舗で実施している動物たちの能力体験ツールも出張し、動物の能力も経験できますので大人も子供も楽しみながら学びを深めることができる。

キャラクターショーを楽しむもよし、子供と生き物の知識を深めるもよし。

ゴールデンウィークの予定に加えられてみてはいかがだろうか。

>>>デックス東京ビーチ・ゴールデンウィークイベントの画像を見る(画像11点)

(C)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C)石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

(TM)&(C)2023 Penguin Random House LLC. All rights reserved.

(C)ABC-A・東映アニメーション