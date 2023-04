INI髙塚大夢「自分の夢を突き詰めていった結果」オーディションで選ばれアイドルの道へ

11人組グローバルボーイズグループ・INIの髙塚大夢がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」。4月17日(月)は、新年度最初の放送ということで、あらためて「INI LOCKS!」の主なテーマ(担当教科)を紹介しました。髙塚:前は5週目の担当だったので、2ヵ月、3ヵ月くらい間がありつつの授業だったんですけど毎月になりました! 4月からまた新しい「INI LOCKS!」が始まった感じがします! 毎月生徒(リスナー)のみなさんに会えて、僕もめっちゃ嬉しいです!僕が担当する教科は、ズバリ『夢』です!「大人になったら、学校の先生になりたい!」、「世界に羽ばたくアーティストになりたい!」、みたいな将来の夢もあれば、「あの子と付き合ってデートしてみたい!」、「あの学校に入って、部活に青春を捧げたい!」みたいな直近の夢もありますよね。「今度北海道に行ったらカニ食べたいなぁ」、「USJに行って、ホグワーツに入学したい」みたいな小さな夢もあると思います。僕は『大夢』という名前にもあるように、夢をできるだけ大きく広げてほしい! 夢を持っていない生徒も、どんなに小さなことでもいいから夢を持てるような……そんな生徒に寄り添っていけるような授業をしていけたらいいなと思います!髙塚:僕が高校生のときは、軽音楽部に入っていました。歌うのがすごく好きだったから、高校生活でそれに一番時間を捧げられればいいな、と思って部活をやっていました。そのときはそれしか考えてなかったんだけど、本当に好きだったから、自分もいずれはテレビに出るような歌手だとか、シンガーソングライターとか、いろんなアーティスト……そういう自分の好きなことを仕事にできる人になれればいいな、みたいなことが、ずっと頭のなかにありましたね。それが、いずれ自分の軸になる『夢』みたいなものになっていったのかな、って思います。でも、なかなかそんなにうまいこといかなくて。いまはINIというグループにいるけど、そもそもオーディションでできたグループだし、全てが自分の力ではなくて……。いまの自分は、周りの人に支えられて来たからこそいる、という思いが強いんです。小さいころから夢を描いてきた人でもなかったから……。このINIなったというのにも、いろんな悩みがあって。もともと僕は、小さいころから「アイドルになりたい」と思ってきたわけでもなかったし……でも、自分の夢みたいなものを突き詰めていった結果がいまのこの居場所なのかな、と思ったりしています。だから、なるようになるんだろうなって思うんですよね、夢って。夢がないって悩んでいる人も、ずっと夢はあるけどそれが叶わずにいて苦しい、という人もいると思うけど、そんなに難しく考えなくていいのかな、って僕は思ってて。だからこそこの授業で、悩んでる人たちに「慌てなくていいんだよ」って伝えられる先生でありたいな、って思っています。(今回は)授業の内容を少しだけ紹介させていただきました。みんなは僕に向けて、大きい・小さい関係なく夢をぶつけてほしいです!「INI LOCKS!」は、4月より放送スケジュールが変更されました。いままでは、5週目がある月の最終週に放送されていましたが、毎月3週目になりました。4月は、17日(月)から20日(木)までの4日間お届けします。この日は、「SCHOOL OF LOCK!」の生放送パートにも登場。「INI LOCKS!」以外の時間は、パーソナリティのこもり校長、COCO教頭と3人でお届けしました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★4/17(mon)-4/21(fri)★