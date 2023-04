INI髙塚大夢「まさかまさかです！」思い出の楽曲『AGEHA』を“本家”GENERATIONSとコラボパフォーマンス

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。4月17日(月)の放送では、INIの髙塚大夢が生出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)との登場時のトークと、出演イベントについての新情報を紹介します。INIの髙塚大夢は、番組内のコーナー「INI LOCKS!」(4月よりスケジュールが変更)にレギュラー出演中です。またINIは、こもり校長が所属するGENERATIONS from EXILE TRIBEやCreepy Nuts、yamaとともに、5月1日(月)に日本武道館で開催されるTOKYO FMのイベント『TOKYO FM LIVE INCLUSION 2023』に出演します。こもり校長:大夢先生は、いつぶりの生放送教室だろう?髙塚:ちょうど、(2022年4月以来)1年ぶりぐらいですかね。こもり校長:あけましておめでとうございます!髙塚:あっ、おめでとうございます!COCO教頭:そこからか! よろしくお願いします!こもり校長:(初対面の)COCO教頭が……今日は大夢先生が来るからって、から回ってんのよ(笑)。COCO教頭:ちょっと浮き足立っちゃって(笑)。こもり校長:本当ならここで自己紹介をし合ってほしかったんだけど、顔見たら緊張しちゃってるから。COCO教頭:いや、大スターが来ているなと……(笑)。髙塚:いやいやいやいやいや!こもり校長:大夢先生は、これまでは5週目がある月に授業をしてくれていたんだけど、この4月からは毎月3週目に登場ということになりました! これからは毎月声が聴けるということだけど、率直にどうですか?髙塚:めっちゃ嬉しいです。この間までは3ヵ月に1回とかで、ちょっと気持ち的によそよそしさがあったんですけど。今年度からは毎月なので! 生徒(リスナー)のみなさんとも、親しくしていけたらいいなと思いますね。こもり校長:ここからさらに距離が近くなりそうで、嬉しい限りです。髙塚:そうですね、ぜひそうしたいです!こもり校長:ここで、1コ話したいことがあって。大夢先生の仲間と僕のダンス仲間が……これは、課外授業という言い方になるんですかね? 交わる日があるんですよね。髙塚:そうですね。COCO教頭:ここで、宇宙初解禁情報です! なんと! GENERATIONS先生とINI先生のコラボパフォーマンスを観ることができるそうです!髙塚:おーっ!COCO教頭:GENERATIONS先生の楽曲「AGEHA」のパフォーマンスに、INIの髙塚大夢先生、後藤威尊先生、池﨑理人先生の参加が決定しました! これは……アメイジング!こもり校長:そうなんだ……!髙塚:いやいやいや……知っててくださいよ(笑)。そうなんです!こもり校長:我々の「AGEHA」にですか!? お三方も来てくださるんですか?髙塚:来ます!COCO教頭:贅沢だなぁ~。髙塚:僕たちINIができたオーディション番組で、この3人が「AGEHA」をパフォーマンスしたんです。こもり校長:存じ上げておりますよ!COCO教頭:観ました!髙塚:本当ですか!? ……というのもあって、この機会にご一緒させていただけたらと。こもり校長:嬉しい話です! そのオーディションがリアルタイムでおこなわれているときに、GENERATIONSのなかで話題になったんです。「オーディションで、俺らの“AGEHA”をやってくれている人たちがいるらしいぞ!」みたいな。そこからINI先生が誕生して、今こういうご縁で……。COCO教頭:すごくない!?こもり校長:ここは、また別じゃないですか。GENERATIONS先生とは別で“校長”としてここにいるのに、(校長と先生として)お仕事がご一緒できて!髙塚:そうですね、たしかに!COCO教頭:不思議な縁だ……!髙塚:本当に嬉しいです。こもり校長:そして、またTOKYO FMのご縁で「AGEHA」を一緒にできるんだ、というのが……! INIのお三方から「“AGEHA”を一緒にどうですか?」とご提案いただいたんですよね……? そんなの嬉しいじゃないですか!COCO教頭:光栄ですよね。こもり校長:しかも、(この楽曲には)ちゃんとエピソードもあるしさ。一緒に踊れるなら……!髙塚:まさかまさかですよ! こんな夢のコラボが叶うなんて!こもり校長:そうやって言ってもらえるだけ嬉しいですよ、我々としては。髙塚:こちらこそです!こもり校長:こういうフェスでのコラボは“ならでは”ですよね。ただ……1回もリハしてないので!髙塚:(笑)。こもり校長:当日をお楽しみに!今回の話題になったイベント『TOKYO FM LIVE INCLUSION 2023』の詳細は、特設サイトをご確認ください。この日の放送では、『夢の応援プレイリスト』をテーマに放送。電話をつないだリスナーの夢にぴったりな曲を髙塚先生が選曲し、校長、教頭と3人でエールを送りました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★4/17(mon)-4/21(fri)★