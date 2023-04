Mrs. GREEN APPLE 対バンライブで声出し解禁！久々の歓声に「浴びたわ！」「楽しかった！」

Mrs. GREEN APPLEがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。4月17日(月)の放送では、先日開催された対バンライブについて、参加したリスナーのメッセージを紹介し感想を語りました。この対バンライブ『Mrs. TAIBAN LIVE』は、4月4日(火)、5日(水)にZepp Divercity (TOKYO)で開催。1日目はももいろクローバーZ、PEOPLE 1、2日目はフジファブリック、ネクライトーキーを迎えました。対バンお疲れ様でした! 私は1日目に参戦しました! 初の声出しライブで本当に楽しかったです。ぴぽわんも、ももクロもかっこよくてかわいくて、予習したコールもできました! それと、ミセス先生がPEOPLE 1さんの「DOGLAND」と、ももクロさんの「行くぜっ!怪盗少女」をカバーするとは思いませんでした。最高の1日をありがとうございました! 対バンライブまた行きたいです!(16歳)先日行われたネクライトーキーさんとフジファブリックさんとの対バンライブに参戦しました! ミセスのライブに行くのは初めてだったのですが、私の人生の中で過去一といえるほど楽しすぎました! 声出し完全解禁後のライブに行けてほんとに嬉しいです! 体育祭の応援よりも声出しました(笑)。「ミラクルレボリューションNo.9」(※)の振りも楽しかったですよね! 幸せな時間をありがとうございました! アリーナツアーの参戦も決まっているので、死ぬほど楽しみにしています!!(15歳)(※フジファブリックの楽曲)大森元貴 (Vo/Gt)::対バンライブ2日間どうでしたか?若井滉斗 (Gt):楽しかったねぇ。藤澤涼架 (Key):楽しかった~、ほんとに!若井:声出し解禁後初でしたからね。大森:いやー、浴びたね。浴びたわ!若井:みんな本当にたくさん声出してくれて、嬉しかったです!大森:だからもう、ここからのアリーナ(ツアー)とかドーム(公演)も楽しみ!若井:そうね!大森:みんなたくさん声を出せるわけだからね。藤澤:はい!大森:PEOPLE 1さんも、ももいろクローバーZさんも、ネクライトーキーさんも、フジファブリックさんも、あらためてありがとうございました!藤澤・若井:ありがとうございました!大森:また、遊んでやってください!若井:ぜひぜひ!藤澤:お願いします!この日は、『春の選曲まつり』という企画を放送。新生活が始まり悩みを抱えるリスナーのメッセージを紹介し、自身の楽曲のなかから背中を押す1曲を届けました。Mrs. GREEN APPLEは、新曲『ケセラセラ』を4月25日(火)に配信リリース。この楽曲は、ドラマ『日曜の夜ぐらいは...』(ABCテレビ・テレビ朝日系)の主題歌です。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★4/17(mon)-4/21(fri)★