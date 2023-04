横野すみれが化粧品ブランドのアンバサダーに、高校時代に化粧品検定を取得した過去も語る

ゼロイチファミリア所属の横野すみれが、化粧品ブランド『OTO&IV』(イヴレスコンサルティング合同会社)のブランドアンバサダーに就任した。

【写真】ブランドアンバサダーに就任した横野すみれ【2点】

OTO&IVは「男女問わず、ジェンダーレスでエレガントな表現力を引き出し、自信と自己愛を育み、毎日のルーティンに必要な存在になること」をコンセプトとして掲げ、すべての人に美しい肌を提供する。ブランド最初の商品として、“1ステップで赤ちゃん肌のようなもちもち潤い肌”を実現するオールインワンクリーム、『OTO&IV ALL IN ONE CREAM』が発売されている。

横野は自身のブランドアンバサダー就任について、「ずっと夢だった美容のお仕事なので、とっても嬉しいです。応援してくださるみなさんも同じように喜んでくれ、良い報告ができて良かったなと思います。嬉しすぎてあまり実感がなかったんですが、たくさんのスタッフさんの前で商品撮影を行い、実際に使ってくださったみなさんの感想などをたくさん頂いて、就任への実感が湧きました。もっとOTO&IVの商品を多くの方に知ってもらい、使っていただけるように盛り上げていきたいです」とコメント。

続けて、「普段から美容にはこだわりがあり、メイクや美容が好きすぎて高校生の頃に日本化粧品検定を取得しました。日々たくさんの化粧品を試したり、SNSや雑誌で美容情報をチェックしたりしています。美容の発信にも力を入れて頑張っていきたいです」と、"綺麗であること"について長年研究してきたことを語っている。

また、初のすっぴん撮影に関して、「撮影前にしっかりクリームを塗ってしっとりモチモチ肌で撮影に挑みました。メイクしないで撮影するのはなんだか恥ずかしかったですが、周りのスタッフさんがたくさん褒めてくださり、気分も上がって無事撮影をすることができました。みなさんにも是非モチモチ肌になってほしいです」と話す。

さらに、「OTOの化粧品はオーガニック成分でできていてお肌にやさしいので、どなたでも使いやすい化粧品です。香りも気に入っていて、オーガニックハーブの香りに毎日癒されています。私はまだまだ美容に関して勉強中ですが、アンバサダーとしてもっと色々な知識を取り入れつつ、みなさんと一緒に綺麗になっていけたら良いなと思います」と商品の魅力についても触れている。

