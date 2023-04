お米から生まれた新しいダイヤブロック『OKOMEIRO』！

人と環境にやさしい、お米から生まれた新しいダイヤブロック(R)「OKOMEIRO(R)(オコメイロ)」が2023年4月22日(土)より一般販売となる。

1962年に「鉛筆キャップ」をヒントに誕生した日本製のブロックダイヤブロック(R)。発売から60周年を機に、3つのテーマ(サステナブルな素材・あそびやすいかたち・機能たっぷり容器)を元に設計された、人と環境にやさしい新しいダイヤブロック「OKOMEIRO(R)」が誕生した。

商品は、「OKOMEIRO S」・「OKOMEIRO M」・「OKOMEIRO L」の3種類が同時発売。昨年、一般社団法人日本玩具協会が主催する『日本おもちゃ大賞2022』にて、ダイヤブロック「OKOMEIRO L」がベーシック・トイ部門において優秀賞を受賞している。

ブロックはお米(非食用)由来の国産バイオマスプラスチック「ライスレジン(R)」を使用し、環境に配慮された日本生まれのやさしいブロックに。カラーリングは、素材の色を活かしながら、生活に溶け込む自然な色合いになっている。

また、より組み立てやすく、はずしやすくなった「二重バネ構造と角丸形状」で、組み立てた際の印象もやさしく、踏んでも痛くないよう配慮されている。

そして収納容器のフタの裏側はブロックポッチ付きであそびやすく、容器のフチにはスロープが。ちりとりのように簡単にお片付けが可能になり、積み上げやすい形ですっきりと収納することができる。

より自由に、より安全にこだわった日本製のダイヤブロック(R)「OKOMEIRO(R)」は、カワダ公式直販サイト他にて現在先行販売中。4月22日(土)より全国の玩具売り場にて一般発売が開始される。

