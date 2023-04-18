SixTONESの10thシングル「こっから」が6月14日にリリースされる。
「こっから」は日本テレビ系で放送中の、高橋海人（King & Prince）が若林正恭役 、森本慎太郎（SixTONES）が山里亮太役を演じるドラマ「だが、情熱はある」の主題歌。どれだけうまくいかなくても天才じゃなくても“こっから”始めよう、という強い決意をマイクリレーでラップする、ブレイクビーツと生バンドのサウンドが特徴のエールソングだ。
シングルはCDのみの通常盤とDVD付きの初回盤A、Bの3形態。初回盤AのCDにはカップリングとして新曲、DVDにはミュージックビデオとメイキングが収録される。初回盤BのCDにはアリーナツアー「慣声の法則」神奈川・横浜アリーナ公演よりメドレーコーナーの音源、DVDにはその映像が収められる。また通常盤CDにはカップリングとして新曲2曲と、前作シングル「ABARERO」のリミックスバージョンも収録され、フォトブックが付属する。
SixTONES「こっから」収録内容
初回盤A
CD
01. こっから
02. 新曲A
DVD
・こっから -Music Video-
・こっから -Music Video Making-
・こっから -Music Video Solo Movie-
初回盤B
CD
01. こっから
02. Medley from「慣声の法則」at 横浜アリーナ（S.I.X / Special Order / フィギュア / RAM-PAM-PAM / WHIP THAT / Outrageous）
DVD
・Medley from「慣声の法則」at 横浜アリーナ（S.I.X / Special Order / フィギュア / RAM-PAM-PAM / WHIP THAT / Outrageous）
通常盤
CD
01. こっから
02. 新曲B
03. 新曲C
04. ABARERO Remix
05. こっから -Instrumental-