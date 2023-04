ILL-BOSSTINO(THA BLUE HERB)のソロプロジェクト・tha BOSSが4月12日にリリースした2ndソロアルバム「IN THE NAME OF HIPHOP II」より「STARTING OVER feat. Mummy-D」のミュージックビデオがYouTubeで公開された。

「STARTING OVER feat. Mummy-D」はBOSSがかつてビーフを繰り広げたRHYMESTERのMummy-Dをフィーチャーした楽曲で、ビートは北九州を拠点にするINGENIOUS DJ MAKINOがプロデュース。映像作家のIKUO YAMAMOTO(PHENEXT)が監督を務めたMVには、BOSSとMummy-Dが向かい合って言葉をぶつけ合う姿が描かれている。