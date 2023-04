『D4DJ』プロジェクトより2ユニットUniChØrdとAbyssmareによる初ライブ「UniChØrd×Abyssmare LIVE -NØVA-」が4月16日にところざわサクラタウン ジャパンパビリオン ホールAにて開催された。

「UniChØrd×Abyssmare LIVE -NØVA-」

「UniChØrd×Abyssmare LIVE -NØVA-」は、ブシロードによるメディアミックスプロジェクト『D4DJ』新ユニットUniChØrdとAbyssmareによる初のリアルライブ。

UniChØrd

Abyssmare

公演は海原ミチル役の小岩井ことりのDJ TIMEで幕を開ける。2ユニットの記念すべき初ライブを待ちに待ったディグラーは、拳と声援でDJプレイを盛り上げていく。

続いて、ライブ前半はUniChØrdが登場。1曲目は中毒性のあるコールアンドレスポンスが印象的な「DJ NANMO WAKARAN」を披露する。。序盤から「らん! らん! わからんらん!」と大歓声が響き渡り、早くも会場のボルテージは最高潮に。そして、「INTERNET OVERDOSE」「ハッピーシンセサイザ」「回レ!雪月花」や、初披露の新曲「ハジマリビート」、デビュー曲「Synchronicity」を披露していき、観客を魅了していった。

ライブ後半ではAbyssmareが登場し、1曲目にはデビュー曲「Get into the Abyssmare」を披露。さらに、「Red fraction」「怪物」「第六感」「WINNER」と続け、初披露の新曲「I AM THE BEST」を披露していく。攻撃的でシリアスでありながら、感情の乗ったサウンドが会場を支配する。告知パートでは、次回のライブ「UniChØrd×Abyssmare 2nd LIVE」の開催や、UniChØrdとAbyssmare の 1st Singleのリリースが発表される。最後の一曲は、Abyssmareが再び「I AM THE BEST」を披露。2ユニット初のリアルライブは、大熱狂のまま幕を下ろした。

PHOTO:福岡諒祠(GEKKO)

(C)bushiroad All Rights Reserved.