乃木坂46、Snow Man、JO1…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週の第1位は？（4月15日付）

ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN(カウントダウン ジャパン)」(毎週土曜13:00~13:55)。JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10(4月15日(土)付)を発表しました。初登場! NHK連続テレビ小説「らんまん」の主題歌。また、曲のタイトルにちなみ、全国約150の小学校に“ひまわりの種”をプレゼントして、学校内で育ててもらう「愛の花プロジェクト」を実施します。先週の11位から2ランクアップ↑ もともとラップバトルの世界でライバル同士だった2人ですが、4月29日(土・祝)に豊洲PITでおこなわれるイベント「凱旋MC battle THE GIANT KILLING」では、ラップバトルの出場者ではなく、ゲストアーティストとして出演します。先週の10位から2ランクアップ↑ 今年1月には、京セラドーム大阪で2DAYSライブをおこなうなど、日本でも大人気の10人組K-POPグループ。4月14日(金)、15日(土)では、フィリピン・マニラでもライブをおこないました。ランキング圏外から再登場↑ 去年8月にさいたまスーパーアリーナでおこなわれたセカンドライブ「カムパネルラ」から、同曲のライブ映像がYouTubeで公開されました。ランキング圏外から再登場↑ 去年開催されたライブハウスツアー「BUMP OF CHICKEN TOUR 2022 Silver Jubilee at Zepp Haneda(TOKYO)」のBlu-rayが、5月24日(水)にリリース。そのなかから、「K」のライブ映像が公式YouTubeチャンネル「BUMP OF CHICKEN YouTube Channel」にて公開されました。ランキング圏外から再登場↑ 全国11都市24公演のライブツアー「米津玄師 2023 TOUR / 空想」が、いよいよ4月22日(土)の神戸ワールド記念ホールからスタートします!先週の1位から3ランクダウン↓ 先日、野外フェス「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2023」「RISING SUN ROCK FESTIVAL 2023 in EZO」の第1弾出演アーティストが発表され、Vaundyは両フェスへの出演が決定しています。先週の2位から1ランクダウン↓ 同曲も収録される5月17日(水)リリースのサードアルバム『i DO ME』の特設サイトがオープン! さらに、アルバムに収録される新曲「あいことば」のミュージックビデオが公開されました。初登場! 4月5日(水)にリリースされたシングル「TROPICAL NIGHT」に収録されている1曲。また、4月19日(水)には、阪神甲子園球場でおこなわれるプロ野球「阪神タイガース 対 広島東洋カープ」の試合前に、JO1がライブパフォーマンスとファーストピッチセレモニー(始球式)をおこないます。そして、今週の第1位は……?先週の3位から2ランクアップ↑ 5月17日(水)、18日(木)には、1期生としてデビュー当時から活動を続けてきた齋藤飛鳥さんの卒業コンサートが東京ドームで開催されます。――番組ではほかにも、ゲストパートにUNISON SQUARE GARDENの斎藤宏介(Vo./Gt.)さん、田淵智也さん(Ba.)が登場! 4月12日(水)にリリースされたニューアルバム『Ninth Peel』などのお話を伺いました。<番組概要>番組名:JA全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週土曜 13:00~13:55パーソナリティ:ジョージ・ウィリアムズ、安田レイ番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/cdj/