新田たつお原作による実写映画「静かなるドン」のメインビジュアル、タイトルロゴが公開された。

5月12日より全4話が2話ずつ2週連続で公開される映画「静かなるドン」。昼は草食系男子なサラリーマンだが、夜は関東最大規模の暴力団・新鮮組の総長という2つの顔を持つ主人公・近藤静也を描く物語だ。メインビジュアルには、「ぶっちゃけ、ヤクザなんて大嫌い。」というキャッチコピーとともに、伊藤健太郎演じる新鮮組総長としての静也、本宮泰風演じる新鮮組組員・猪首硬四郎、深水元基演じる若頭・鳴戸竜次、三宅弘城演じるナンバー3・生倉新八、坪倉由幸演じるナンバー4・肘方年坊の姿が収められた。なおタイトルロゴは、総合プロデュースも務める本宮の妻・松本明子が担当している。

併せて全4話までの場面写真が一挙解禁に。デザイン会社に勤務する昼の静也のサラリーマン姿など、映画「静かなるドン」の世界観が楽しめる。

「静かなるドン」

2023年5月12日（金）より全4話を2話ずつ2週連続公開

主演：伊藤健太郎

出演：筧美和子、深水元基、本宮泰風、三宅弘城、坪倉由幸、内田慈、朝井大智、小西貴大、藤井陽人、今野杏奈、宮崎吐夢、金橋良樹、飛永翼、香川幸允、御子柴彩里、鈴木裕樹、兒玉宣勝、斉藤天鼓、舘昌美、中村公隆、本田広登、川崎健太 喜矢武豊、筒井真理子、寺島進

監督・脚本：山口健人

総合プロデュース：本宮泰風

原作：「静かなるドン」新田たつお（実業之日本社 刊）

脚本：吉崎崇二（QueenB）

音楽：formusic records

製作：英田理志、人見剛史

エグゼクティブプロデューサー：前田利洋、鈴木祐介

プロデューサー：河野博明 丸田順悟

制作プロデューサー：菅谷英一

撮影：石塚将巳

照明：八藤優美

録音：岡本立洋

編集：金田昌吉

スタイリスト： 網野正和

衣裳 / 持ち道具：森内陽子

ヘアメイク：坂口佳那恵

アクション監督：玉寄兼一郎

ガンエフェクト：浅生マサヒロ

スチール：西永智成

整音：大辻愛里

音響効果：小林孝輔

助監督：伊藤良一

製作担当：長田克彦

キャスティング：渡辺有美

制作プロダクション：MinyMixCreati部・ダブルフィールド

配給：ティ・ジョイ

※吉崎崇二、川崎健太の崎は立つ崎が正式表記。

(c)2023「静かなるドン」製作委員会