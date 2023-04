車田正美原作による実写映画「聖闘士星矢 The Beginning」の舞台裏を収めたフィーチャレット映像が公開された。

フィーチャレット映像は、星矢を演じる新田真剣佑のトレーニングの様子からスタート。地下闘技場での試合、聖衣をまとってのバトルなど、新田が鍛え上げた肉体で挑んだ数々のシーンの撮影風景が収められた。新田の演技について、スタントとファイト・コーディネーターを務めるアンディ・チャンは「私はこれまでにジャッキー・チェンやドウェイン・ジョンソンなど、多くのアクションスターと仕事をしてきましたが、真剣佑は最高峰に位置すると思います」と絶賛。原作者の車田も映画について「『星矢』を見て育った少年少女が、海の向こうでこんなに熱い映画を作ってくれた。この映画を観てくれたみんなにも、その熱い思いが届くと信じている!」とコメントを寄せた。

「聖闘士星矢 The Beginning」は4月28日に公開。スラム街の地下格闘技で生計を立てていた星矢が、自身に秘められた力・小宇宙(コスモ)に気付き、女神アテナの生まれ変わりであるシエナを守る運命に挑む物語が展開する。星矢を演じる新田真剣佑のほか、「ロード・オブ・ザ・リング」シリーズのショーン・ビーンや、「X-メン」シリーズのファムケ・ヤンセンが出演。監督はNetflixのドラマシリーズ「ウィッチャー」の製作総指揮兼演出を担当したトメック・バギンスキーが務める。日本語吹替えの声優には、磯部勉、井上喜久子、潘めぐみ、浪川大輔らがキャスティングされた。

「聖闘士星矢 The Beginning」

2023年4月28日(金)全国公開



監督:トメック・バギンスキー

脚本:ジョシュ・キャンベル、マシュー・ストゥーケン、キール・マーレイ

原作:車田正美「聖闘士星矢」

製作:東映アニメーション

日本配給:東映



キャスト:新田真剣佑、ファムケ・ヤンセン、マディソン・アイズマン、ディエゴ・ティノコ、マーク・ダカスコス、ニック・スタール、ショーン・ビーン

