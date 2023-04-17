萩原利久、トリンドル玲奈、尾崎匠海（INI）、樋口日奈、丸山智己、浅香航大が16日、土曜ナイトドラマ『月読くんの禁断お夜食』制作発表記者会見に登場。ドラマの魅力や、撮影の裏話を語った。
（オススメ動画）
🎬樋口日奈、トリンドル玲奈の“美尻”に魅了され「ツンってさわりたい」と大胆なお願い！？「ぜひ」と快く承諾される 土曜ナイトドラマ『月読くんの禁断お夜食』制作発表記者会見
https://youtu.be/b75b2Ei_IpI
🎬INI・尾崎匠海、メンバーに言ってしまったウソを謝罪 ちょっぴりお茶目な内容に共演者爆笑 土曜ナイトドラマ『月読くんの禁断お夜食』制作発表記者会見
https://youtu.be/udUWuvI7q3s
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