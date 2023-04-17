映画『首』(2023年秋公開)の完成報告会見が15日に都内で行われ、北野武監督、西島秀俊、加瀬亮、中村獅童、浅野忠信、大森南朋が登場した。
（オススメ動画）
🎬北野武監督 節 全開！自由すぎる発言に司会から注意「名前を出さないで下さい」西島秀俊、加瀬亮、浅野忠信ら爆笑 『首』完成報告会見
https://youtu.be/j0TMh8KCSOM
🎬北野武監督、黒澤明監督と大島渚監督からの教え守り「大事なシーンは引くべき」、北野組常連の大森南朋「これが北野組の怖さだ」 『首』完成報告会見
https://youtu.be/_IfbDQ5mZTM
最新エンタメ情報を続々配信中！チャンネル登録をお願いします☆
⇒ https://bit.ly/2DNkNTZ
【マイナビニュース エンタメTOP】
https://news.mynavi.jp/top/entertainment/
【エンタメ・ツイッター】
https://twitter.com/mn_enta
【ホビー・ツイッター】
https://twitter.com/mj_hobby
【特撮・ツイッター】
https://twitter.com/tokusatsumynavi