俳優の坂口健太郎、齋藤飛鳥、浅香航大、市川実日子、監督の伊藤ちひろ監督15日、映画『サイド バイ サイド 隣にいる人』の公開記念舞台挨拶に登場した。

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🎬齋藤飛鳥、坂口健太郎をフっちゃう！？質問内容に思わず「ほぇ〜」　映画『サイド バイ サイド 隣にいる人』公開記念舞台挨拶
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🎬齋藤飛鳥、マネージャーからのタレ込み情報で坂口健太郎に鋭くつっこむ！　映画『サイド バイ サイド 隣にいる人』公開記念舞台挨拶
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