5月3日から5カ月連続でリリースされる山下達郎のリマスターシリーズ「TATSURO YAMASHITA RCA/AIR YEARS Vinyl Collection」のティザー映像がYouTubeで公開された。
「TATSURO YAMASHITA RCA/AIR YEARS Vinyl Collection」は、1976年から1982年にRCA/AIR YEARSから発売したアナログ盤とカセット全8アイテムに最新リマスターを施し、アナログ盤とカセットで同時リリースするもの。5月3日に6thアルバム「FOR YOU」、6月7日に5thアルバム「RIDE ON TIME」、7月5日に4thアルバム「MOONGLOW」と3rdアルバム「GO AHEAD!」、8月2日に2ndアルバム「SPACY」とソロデビューアルバム「CIRCUS TOWN」、9月6日にライブアルバム「It's A Poppin Time」とベストアルバム「GREATEST HITS! OF TATSURO YAMASHITA」が発売される。
本シリーズのティザーでは8ビットのドライブゲーム風の映像に乗せて、収録曲のうち「CIRCUS TOWN」「WINDY LADY」「LOVE SPACE」「SOLID SLIDER」「PAPER DOLL」「LET'S DANCE BABY」「BOMBER」「潮騒（The Whispering Sea）」などをダイジェストで楽しめる。