明治安田生命J3リーグ第7節が15日と16日に各地で行われた。

前節首位に浮上したカターレ富山はアウェイでFC今治と対戦。8分に高橋駿太のゴールで先制したものの、11分にマルクス・ヴィニシウスに同点弾を許す。16分に再び高橋が勝ち越しゴールを奪ったが、27分に再びヴィニシウスに同点ゴールを奪われると、76分にはヴィニシウスにハットトリックを許し、2-3で逆転負け。リーグ戦5試合ぶりの黒星で2位に後退した。

2位松本山雅FCはホームでアスルクラロ沼津と対戦。15分に鈴木拳士郎に先制点を奪われると、24分に小松蓮のゴールで追いついたものの、27分には和田育に勝ち越しゴールを許した。それでも、43分に榎本樹のヘディング弾で追いつくと、81分には山本龍平のゴールで逆転に成功した。しかし、86分にCKから篠崎輝和に同点弾を許すと、直後の87分には森夢真に決勝点を奪われ、3-4で試合終了。敗れた松本は今季初黒星、勝利した沼津は5試合ぶりの白星となった。

AC長野パルセイロは敵地でSC相模原と対戦し、51分の秋山拓也が決勝点となり、1-0で勝利。直近のリーグ戦3連勝で4試合無敗とし、順位も首位に浮上している。

ここまでリーグ唯一の未勝利のY.S.C.C.横浜は49分に古賀俊太郎のゴールで先制したものの、ラストプレーとなった90+5分に佐藤碧に同点弾を許し、ヴァンラーレ八戸と1-1のドローに終わり、今季初白星とはならなかった。

第7節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

■第7節結果

▼4月15日(土)

13:00 福島ユナイテッドFC 0-0 ガイナーレ鳥取

14:00 SC相模原 0-1 AC長野パルセイロ

17:00 FC琉球 2-0 ギラヴァンツ北九州

▼4月16日(日)

13:00 奈良クラブ 1-0 いわてグルージャ盛岡

13:00 FC今治 3-2 カターレ富山

13:00 鹿児島ユナイテッドFC 3-3 テゲバジャーロ宮崎

14:00 ヴァンラーレ八戸 1-1 Y.S.C.C.横浜

14:00 松本山雅FC 3-4 アスルクラロ沼津

14:00 FC岐阜 0-1 FC大阪

14:00 カマタマーレ讃岐 0-0 愛媛FC

■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 長野(14/+5)

2位 富山(13/+3)

3位 松本(12/+6)

4位 奈良(12/+4)

5位 今治(12/+1)

6位 愛媛(12/−1)

7位 岩手(11/+7)

8位 讃岐(11/−3)

9位 鳥取(10/+2)

10位 八戸(10/+1)

11位 琉球(10/-1)

12位 沼津(9/0)

13位 鹿児島(9/-1)

14位 FC大阪(9/-2)

15位 岐阜(8/0)

16位 宮崎(6/-4)

17位 北九州(5/-3)

18位 相模原(5/-3)

19位 福島(5/-4)

20位 YS横浜(3/-7)

■第8節対戦カード

▼4月29日(土)

13:00 FC大阪 vs 沼津

13:00 鳥取 vs 奈良

14:00 岩手 vs 鹿児島

14:00 富山 vs 松本

14:00 讃岐 vs 八戸

14:00 北九州 vs 相模原

15:00 愛媛 vs 琉球

▼4月30日(日)

13:00 YS横浜 vs 今治

13:00 宮崎 vs 岐阜

15:00 長野 vs 福島