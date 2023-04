リーガ・ポルトガルbwin第28節の4試合が15日に行われた。

ポルティモネンセに所属するGK中村航輔は、エストリル・プライア戦でフル出場。前半から何度もピンチの場面を迎えたが、ファインセーブを連発してチームを救う。すると79分、中村のゴールキックが起点となってポルティモネンセが先制に成功。この1点を守り抜き、ポルティモネンセはリーグ戦7試合ぶりの白星を収めた。

FW田川亨介とMF三竿健斗が所属する最下位サンタ・クララは、2位ポルトと敵地で対戦。田川はベンチスタートになり、三竿はメンバー外だった。試合は34分にマテウス・ウリベのPK成功でポルトが先制。ポルトは80分にダニー・ナマソの得点でリードを広げる。

田川は2点ビハインドとなった88分から出場。後半アディショナルタイム2分、ペナルティエリア左でパスを受けると、相手GKの股の間を通してゴールネットを揺らした。田川は昨年10月のスポルティング戦以来となる今季2点目を記録した。

しかし、サンタ・クララは1-2で敗れ、9連敗で15戦未勝利となった。一方のポルトはリーグ戦3連勝となった。

首位ベンフィカは敵地でシャヴェスと対戦した。何度も決定機を作りながら仕留めきれないでいると、試合終了間際に自陣深い位置でのミスから痛恨の失点。0-1で敗れたベンフィカは公式戦3連敗を喫し、ポルトとの勝ち点差は「4」に縮まった。

◆■第28節

▼4月14日(金)

ファマリカン 2-1 ヴィトーリアSC(小川諒也)

▼4月15日(土)

マリティモ 3-1 パソス・デ・フェレイラ

エストリル・プライア 0-1 ポルティモネンセ(中村航輔)

シャヴェス 1-0 ベンフィカ

ポルト 2-1 サンタ・クララ(田川亨介、三竿健斗)

▼4月16日(日)

リオ・アヴェ vs カーザ・ピア(邦本宜裕、相馬勇紀)

ブラガ vs ジル・ヴィセンテ(藤本寛也)

スポルティング(守田英正) vs アロウカ

▼4月17日(月)

ヴィゼラ vs ボアヴィスタ(渡井理己)