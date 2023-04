リーグ・アン第31節の2試合が15日に行われた。

首位パリ・サンジェルマン(PSG)はホームで2位RCランスと対戦。19分に相手が退場者を出して数的有利になると、31分にキリアン・エンバペが先制点を記録。エンバペはリーグ・アン通算「139」ゴール目となり、PSGにおける1部通算得点ランキングで単独トップに躍り出た。

さらに37分、ヴィティーニャが豪快なミドルシュートを突き刺し、PSG加入後初ゴールを記録する。40分にはリオネル・メッシがエンバペとの華麗なワンツーパスからPSGが3点目をゲット。60分にPKで1点を返されたものの、PSGは3-1の勝利でRCランスとの勝ち点差を「9」に広げた。

スタッド・ランスの日本代表FW伊東純也は、レンヌ戦で先発出場。スタッド・ランスは9分と19分にジェレミー・ドクのゴールを許して早々に2点ビハインドになると、68分には3点目を奪われ、0-3の完敗を喫した。伊東は77分までプレーした。

試合結果と暫定順位表は以下の通り。

◆■リーグ・アン第31節

▼4月14日(金)

トゥールーズ 1-2 リヨン

▼4月15日(土)

レンヌ 3-0 スタッド・ランス

パリ・サンジェルマン 3-1 RCランス

▼4月16日(日)

リール vs モンペリエ

オセール vs ナント

ブレスト vs ニース

クレルモン vs アンジェ

ストラスブール vs アジャクシオ

モナコ vs ロリアン

マルセイユ vs トロワ

◆■暫定順位表

1位 PSG(72/+43)

2位 RCランス(63/+26)

3位 マルセイユ(61/+25)

──チャンピオンズリーグ出場圏──

4位 モナコ(58/+21)

───ヨーロッパリーグ出場圏───

5位 レンヌ(53/+18)

──カンファレンスリーグ出場圏──

6位 リール(52/+16)

7位 リヨン(50/+15)

8位 スタッド・ランス(47/+8)

9位 ニース(45/+10)

10位 ロリアン(45/+2)

11位 クレルモン(40/-10)

12位 トゥールーズ(38/-7)

13位 モンペリエ(37/-4)

14位 ナント(31/-10)

15位 オセール(29/-24)

16位 ブレスト(28/-14)

──────自動降格圏──────

17位 ストラスブール(26/-14)

18位 トロワ(21/-26)

19位 アジャクシオ(21/-34)

20位 アンジェ(14/-41)