TVアニメ「『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rhyme Anima +（プラス）」が今年10月に放送されることが発表された。

同作はキャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」を原作とし、2020年に放送されたアニメ「『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima」の続編。キービジュアルとティザーPVも公開され、第1期に登場したイケブクロ・ディビジョン、ヨコハマ・ディビジョン、シブヤ・ディビジョン、シンジュク・ディビジョンに加え、今回からオオサカ・ディビジョン、ナゴヤ・ディビジョンも参加することが明らかになった。監督を務めた小野勝巳を始め、第1期の制作スタッフが引き続き参加する。

TVアニメ「『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rhyme Anima +（プラス）」

2023年10月放送

スタッフ

原作・音楽制作 ：EVIL LINE RECORDS

監督：小野勝巳

シリーズ構成：吉田伸

キャラクターデザイン：芝美奈子・森田莉奈

総作画監督：森田莉奈・落合瞳

制作：A-1 Pictures

キャスト

山田一郎：木村昴

山田二郎：石谷春貴

山田三郎：天崎滉平

碧棺左馬刻：浅沼晋太郎

入間銃兎：駒田航

毒島メイソン理鶯：神尾晋一郎

飴村乱数：白井悠介

夢野幻太郎：斉藤壮馬

有栖川帝統：野津山幸宏

神宮寺寂雷：速水奨

伊弉冉一二三：木島隆一

観音坂独歩：伊東健人

白膠木簓：岩崎諒太

躑躅森盧笙：河西健吾

天谷奴零：黒田崇矢

波羅夷空却：葉山翔太

四十物十四：榊原優希

天国獄：竹内栄治

※天崎滉平の崎はたつさきが正式表記。

(c)『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima 製作委員会