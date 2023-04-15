TVアニメ「『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rhyme Anima +（プラス）」が今年10月に放送されることが発表された。
同作はキャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」を原作とし、2020年に放送されたアニメ「『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima」の続編。キービジュアルとティザーPVも公開され、第1期に登場したイケブクロ・ディビジョン、ヨコハマ・ディビジョン、シブヤ・ディビジョン、シンジュク・ディビジョンに加え、今回からオオサカ・ディビジョン、ナゴヤ・ディビジョンも参加することが明らかになった。監督を務めた小野勝巳を始め、第1期の制作スタッフが引き続き参加する。
TVアニメ「『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rhyme Anima +（プラス）」
2023年10月放送
スタッフ
原作・音楽制作 ：EVIL LINE RECORDS
監督：小野勝巳
シリーズ構成：吉田伸
キャラクターデザイン：芝美奈子・森田莉奈
総作画監督：森田莉奈・落合瞳
制作：A-1 Pictures
キャスト
山田一郎：木村昴
山田二郎：石谷春貴
山田三郎：天崎滉平
碧棺左馬刻：浅沼晋太郎
入間銃兎：駒田航
毒島メイソン理鶯：神尾晋一郎
飴村乱数：白井悠介
夢野幻太郎：斉藤壮馬
有栖川帝統：野津山幸宏
神宮寺寂雷：速水奨
伊弉冉一二三：木島隆一
観音坂独歩：伊東健人
白膠木簓：岩崎諒太
躑躅森盧笙：河西健吾
天谷奴零：黒田崇矢
波羅夷空却：葉山翔太
四十物十四：榊原優希
天国獄：竹内栄治
※天崎滉平の崎はたつさきが正式表記。
(c)『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima 製作委員会