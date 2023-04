明治安田生命J1リーグ第8節が15日に行われた。

首位のヴィッセル神戸は、敵地で鹿島アントラーズと対戦。24分にCKから大迫勇也が先制点を挙げると、前半アディショナルタイム2分に齊藤未月のクロスに武藤嘉紀が頭で合わせて追加点をマーク。48分にはPKで大迫が3点目を挙げる。61分に鹿島の鈴木優磨に1点を返されたものの、72分には武藤のクロスから佐々木大樹がヘディングゴールを突き刺して勝負あり。85分に武藤が酒井高徳のクロスに合わせて鹿島にトドメを刺し、神戸は5-1の快勝で首位をキープした。

サンフレッチェ広島は敵地で横浜FCと対戦。ドウグラス・ヴィエイラの3試合連続ゴールなど後半に3得点を奪い、3-0の勝利でリーグ戦5連勝となった。敗れた横浜FCは開幕8戦未勝利となった。

改修を終えた『埼玉スタジアム2002』で行われた浦和レッズと北海道コンサドーレ札幌の一戦はドラマチックな展開に。前半途中に札幌が退場者を出すと、浦和は68分にアレクサンダー・ショルツが果敢な攻撃参加から先制点をもたらす。しかし76分に浦和も退場者を出し、試合は10人対10人の戦いに。浦和は83分に興梠慎三がPK成功でリードを広げるが、札幌も88分に菅大輝が1点を返す。それでも浦和は、後半アディショナルタイムにオウンゴールとマリウス・ホイブラーテンの加入後初ゴールで2点を加え、4-1で今季5勝目を挙げた。

名古屋グランパスは敵地で川崎フロンターレと対戦。序盤にキャスパー・ユンカーのゴールで先制すると、前半終了間際にマテウス・カストロの見事な直接フリーキックでリードを広げる。後半1点を返されたものの、逃げ切って今季5勝目となった。敗れた川崎Fは今季初の連敗で早くも4敗目となった。

アルビレックス新潟はホームでアビスパ福岡と対戦。開始17分にPKを献上して福岡の先制を許すと、32分にはコーナーキックでリードを広げられる。2点ビハインドで迎えた後半開始早々、伊藤涼太郎が難しい角度から直接フリーキックを沈めて1点を返す。そして後半アディショナルタイム3分、伊藤がミドルシュートを突き刺して試合を振り出しに戻すと、同5分にはボックス中央でこぼれ球に反応した伊藤がボレーシュートを叩きこんで逆転成功。司令塔のハットトリックで新潟が4試合ぶりの勝利をつかみ、好調の福岡は開幕節以来の黒星となった。

湘南ベルマーレとの神奈川ダービーに臨んだ横浜F・マリノスは、前半のうちに再三の決定機を生かせず。65分にアンデルソン・ロペスが試合の均衡を破ったが、81分に追いつかれ、1-1の痛み分けに終わった。

ガンバ大阪をホームに迎えた京都サンガF.C.は、22分に豊川雄太のゴールで先制したものの、37分に石毛秀樹の強烈なミドルシュートで追いつかれる。それでも82分にパトリックが古巣相手に勝ち越しゴールを奪うと、88分にG大阪が退場者を出し、数的有利となった京都は2-1で逃げ切った。京都は3試合ぶりの白星で今季4勝目となった。

セレッソ大阪は敵地でFC東京と対戦。59分に山中亮輔のFKに奥埜博亮が合わせて先制すると、68分に渡邊凌磨のスーパーゴールを許して追いつかれる。それでも84分に奥埜が左からの折り返しに合わせて勝ち越し成功。C大阪は2-1の勝利で今季3勝目を挙げた。

前節待望の初勝利を挙げた柏レイソルは、敵地でサガン鳥栖と対戦。長沼洋一の巧みなコントロールショットを喰らって先制を許したものの、75分にマテウス・サヴィオがバースデーゴールで試合を振り出しに戻し、1-1のドローに終わった。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■第8節

▼4月15日(土)

横浜FC 0-3 サンフレッチェ広島

アルビレックス新潟 3-2 アビスパ福岡

浦和レッズ 4-1 北海道コンサドーレ札幌

川崎フロンターレ 1-2 名古屋グランパス

湘南ベルマーレ 1-1 横浜F・マリノス

サガン鳥栖 1-1 柏レイソル

鹿島アントラーズ 1-5 ヴィッセル神戸

FC東京 1-2 セレッソ大阪

京都サンガF.C. 2-1 ガンバ大阪

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 神戸(19/+14)

2位 名古屋(17/+7)

3位 広島(17/+6)

4位 浦和(16/+5)

5位 横浜FM(14/+6)

6位 福岡(14/+2)

7位 京都(12/+1)

8位 新潟(12/0)

9位 C大阪(11/0)

10位 湘南(10/+4)

11位 FC東京(9/0)

12位 札幌(9/-3)

13位 川崎F(8/-3)

14位 鳥栖(8/-5)

15位 鹿島(7/-4)

16位 G大阪(6/-7)

17位 柏(6/-7)

18位 横浜FC(2/-16)

◆■第9節の対戦カード

▼4月22日(土)

14:00 広島 vs FC東京

19:00 神戸 vs 横浜FM

▼4月23日(日)

14:00 札幌 vs 福岡

14:00 新潟 vs 鹿島

14:00 京都 vs 鳥栖

14:00 C大阪 vs 柏

15:00 名古屋 vs 湘南

16:00 川崎F vs 浦和

16:00 G大阪 vs 横浜FC

