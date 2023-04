内田雄馬「まずは、相手のことを知ってみる」10代の人間関係の相談にアドバイス

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」のコーナーでは、毎月1組のアーティストが毎週登場し、リスナーの相談にアドバイスと1曲を届けます。4月のマンスリーアーティストは、内田雄馬さんです。4月12日(水)の放送では、「新しく出会った人と仲良くなる方法」について、10代リスナーの相談に回答しました。私は4月で専門学校2年生になり新しく後輩ができます!私は年下と接するのが苦手で、中学、高校と後輩の子と話したことがありません。ですが、専門学校では後輩と授業を受けたり、イベントのスタッフをしたりするので、仲良くならなくてはなりません。どうやったら仲良くなれるか教えてほしいです。ちなみに私が通っているのは、芸能関係のお仕事を学ぶ専門学校です!内田:新しい年下の子たちと仲良くならなきゃいけないっていうね……僕は、人間の悩みのほとんどが人間関係だと思っているんですけども(笑)。「どうやって仲良くなったらいいんだろう?」ってすごく思いますよね。まずは、“相手のことを知ってみる”ことが大事だと思うんですよね。相手がどんな人なのか、何が好きなのか、何が苦手なのか。そういったものを知っていくことで、「自分も同じところあるな」とか「ここは違うな」ということがわかってくるし、その人との相性の良いポイントっていうのを見つけることができると思います。この「Salt & Sugar」も、自分とは違う立場の人や自分とは違う場所で存在する人同士が混ざりあったときに、「何かおもしろいものが生まれちゃうんじゃない?」、「何か新しい発見があるんじゃない?」、そういうものを知ったときに「“自分”も、あらためてわかるんじゃない?」、そんなことをテーマに制作した楽曲です。楽曲を聴いて「こんな自分もいたんだな」というのを感じてもらって、後輩のことも「こういう人なんだ」としっかり見てあげて……! そして、いろんな人と話してお友達になってみてはいかがでしょうか。今回、リスナーに贈った「Salt & Sugar」は、4月12日リリースのニューシングルです。詳細はオフィシャルサイトまで。「松田LOCKS!」の詳細は、番組の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55※「松田LOCKS!」は毎週水曜23時から放送番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★4/17(mon)-4/21(fri)★