UNISON SQUARE GARDEN「自分の曲をカラオケで歌う？」に回答 田淵智也が唯一歌う楽曲は？

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。4月13日(木)の放送は、UNISON SQUARE GARDENのギターボーカル・斎藤宏介さんとベースの田淵智也さんがゲスト出演。『なんでも質問フェスティバル』をテーマに、10代のリスナーから届いた質問に即答しました。そのなかから、2つの質問と回答、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)との、その後のトークを紹介します。田淵:『ない!』。俺、未だに……カラオケでは、SOUL'd OUTの「ウェカピポ」しか歌ったことない。全員:(笑)斎藤:『♪荒 荒 荒波立つ~』(笑)。田淵:『波立つ~』、これしか歌ったことないです(笑)。COCO教頭:世代だわ~(笑)。田淵:そもそもカラオケに行かないんですけど、行っても「ウェカピポ」しか歌ってこなかったですね(笑)。斎藤:(笑)。田淵:でも、(自身が作る曲は)「息継ぎがない」「(キーが)高い」とかいわれるので、それを思い知ってないのはよくないのかもな……と思って、ユニゾンのデモを作るときは「これは、ちゃんと一息でいけるっけ?」というのを調整しながら、(そのときには)歌ってはいるんです。こもり校長:なるほど!田淵:ちゃんとそこは、工夫が……。こもり校長:施されているんですね。斎藤先生はカラオケに行きます?斎藤:たまに行きますし、めちゃめちゃ歌いますよ!全員:(笑)。田淵:何を歌うんだろう……?こもり校長:たしかに(笑)。斎藤:『休みの日とか、何をしているんですか?』。こもり校長:えー!COCO教頭:リアルだなぁ。田淵:いいねぇ(笑)。こもり校長:いきなりいけますか?斎藤:はい。『え? 買い物とか行くんですね、どこに行くんですか?』って。田淵:すごい、話がつながっている!COCO教頭:広げ方が上手!田淵:質問の基本だね。What、Where、How……を聞いていく(笑)。斎藤:たしかにね(笑)。田淵:雑談の達人(笑)。COCO教頭:レジェンドがいました!こもり校長:でも、好きな人に話しかけるのは難しいからなぁ……(この質問者は)好きな人がいるのかな? 参考にしてみてね!UNISON SQUARE GARDENは、4月12日(水)にニューアルバム『Ninth Peel』をリリース。4月16日(金)よりツアー『TOUR 2023 "Ninth Peel"』を開催。11月からは、アルバムツアー2周目となる『TOUR "Ninth Peel" next』を開催予定です。詳細はオフィシャルサイトまで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★4/17(mon)-4/21(fri)★