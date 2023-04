乃木坂46賀喜遥香 先輩・齋藤飛鳥の卒業コンサートで「立派になった姿を見せたい！」別れの寂しさも

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。4月13日(木)の放送ではリスナーのメッセージを紹介し、新生活へのエールと、自身も出演する先輩の齋藤飛鳥さんの卒業コンサートへの意気込みを語りました。かっきー先生こんばんは~! 4月から大学生となり、親元を離れ、1人暮らしがスタートしました。洗濯、掃除、ご飯など全て自分で行わないといけなくなるので、これから親に心配させないように頑張っていきたいです!!齋藤飛鳥ちゃんの卒業コンサートの日程も発表されましたね! ずっと楽しみにしていたのに、いざ来ると思うとホントに寂しくなります。かっきー先生も最高の思い出を作ってくださいね!(18歳)賀喜:優しいメッセージをありがとうございます。4月も2週目に入りましたけど、みなさん新生活はどうですか? 1人暮らしと大学生活だったり、1人暮らしと新しいお仕事だったり、慣れるまで両立が大変だと思いますけど……。私も1人暮らしと乃木坂46の活動を一緒にしていて、最初はお仕事に慣れなさすぎて、お仕事のことばっかり考えちゃって、家のことがなかなかできなかったですね。家具も少なかったので、そんなに部屋を片付けるとかもなかったんですけど……。いきなり高校2年生のときに1人暮らしが始まったので、部屋に1人っていうのが寂しくて……。だから、音楽を流しっぱなしにしていたり、好きな動画を見たりラジオを聴いたりしていました。寂しいなって思うときとか、人の声が聴きたいなってときは、「乃木坂LOCKS!」や「SCHOOL OF LOCK!」などのラジオをぜひ聴いて、元気を出してくれたらいいなって思います……!賀喜:そして、メッセージにもありましたけど、乃木坂46の1期生、齋藤飛鳥さんの卒業コンサートは、5月17日(水)、18日(木)の2日間、東京ドームで開催します。東京ドーム2デイズ、すごいね!飛鳥さんの乃木坂46としての活動は、去年(2022年)の「NHK紅白歌合戦」が最後だったので、2023年になってからは、私は飛鳥さんと乃木坂としての活動をしてなかったんですけど……。卒業コンサートは5月にあるので……! 1期生2期生の先輩方が卒業されて、先輩がいないなかでいかに後輩だけで頑張れるか、っていうのをたくさんみんなで考えてきた期間だったので……。(開催までに)あと1ヵ月というか、この期間で飛鳥さんに会っちゃったら、また寂しくなっちゃいそうっていうか、戻っちゃいそう……(笑)。「頑張って自立するんだ……!」という気持ちだったけど、やっぱり先輩に会うと「はぁ~、飛鳥さ~ん!」って甘えちゃいそうです(笑)。でも、このライブで立派になった姿を見せたい! 「この後輩たちだから大丈夫だ!」って思わせたいし、笑顔で送り出したいから頑張りたいと思います! ぜひ、みなさんも楽しみにしていただけたら嬉しいです。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★4/17(mon)-4/21(fri)★