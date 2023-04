SEVENTEEN・JEONGHAN「言われて嬉しいのは…かわいい or かっこいい」2択の質問に回答

13人組ボーイズグループ・SEVENTEENのJEONGHAN(ジョンハン)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」。4月12日(水)の放送では、リスナーから届いた2択の質問に回答しました。JEONGHAN:今夜の授業を発表します……2択の質問!これは、生徒(リスナー)のみなさんが書き込んでくれた2択の質問に答えていく授業ですね。この授業では、すごく迷ってしまう質問が多いですね。みなさんも一緒にやってみてください。早速始めましょう!JEONGHAN:ん~……決めました! 僕は「あげる」!でも僕は、プレゼントをあまりしないです。そんなこともあって、たまにプレゼントをあげると満足しちゃうんです。「もらう」はちょっと借りができた感じというか、「また、プレゼントをあげなきゃいけない」と思うと、気持ちが少し不安定になっちゃうっていうんですかね。なので、心置きなく満足を感じたいので「あげる」にしました。大事なのは、プレゼントはあまりしない、ということです。JEONGHAN:どちらもいいですけど……決めました! 「わかりません」、どちらもいいです(笑)。両方にしてください!これは、両方にしてください、ということで、次に行きたいと思います。選べません!JEONGHAN:あ~……決めました! 僕は、「未来が読める力」がいいかもしれません。なぜなら、人の心が読める力は傷ついちゃうかもしれないじゃないですか。いいこともたくさんあるでしょうけど、人の心を全部読めてしまうと、切なかったり、傷ついちゃったりすることがあるんじゃないかな、って思って未来にしました。SEVENTEENは、4月24日に10thミニアルバム『FML』をリリース(日本発売日は4月26日)します。JEONGHANは、4月13日放送分で「一生懸命頑張って準備しました。とってもかっこいいですよ。僕は『今回のアルバムは、すごくかっこいいんだよ』って、あまり人に言ったりしないんですけど、今回はほんとにかっこいいです。たくさん期待してくださいね!」と話していました。SEVENTEENのJEONGHANは、毎月2週目の月曜から木曜にレギュラー出演中です。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★4/17(mon)-4/21(fri)★