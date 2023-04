櫻井翔による初の展覧会「櫻井翔 未来への言葉展 SHO SAKURAI:WORDS FOR THE FUTURE」が昨日4月14日から5月24日にかけて東京・六本木ミュージアムで開催されている。

2019年に行われた嵐の展覧会「ARASHI EXHIBITION “JOURNEY” 嵐を旅する展覧会」に向けて図録を制作していた際に、櫻井はページや写真にさりげなく言葉を添えた。その言葉の力や温もりに感銘を受けた図録の出版プロデューサーが発した「櫻井くんの言葉は面白いですね。いつかソロの展示を開いてみたらいいのでは」という言葉をきっかけに2022年6月に打ち合わせがスタート。櫻井個人としては初の展覧会が行われることとなった。

「櫻井翔 未来への言葉展 SHO SAKURAI:WORDS FOR THE FUTURE」は歌手、作詞家、キャスター、司会者、俳優など、さまざまな立場や活動を通じて、何かを“伝え続けている”櫻井の人となりと、その視線の先に見ているものを視覚化し、共有する展覧会。カラフルな“ことばパーク”をイメージして作られた会場には、 櫻井の言葉から発展した「SHO ROOM」「NO MORE WAR」「サクラップサウナ」「来年も再来年も」「ありがとうの交換。的な。」など7つのインスタレーションが設けられている。

「SHO ROOM」は櫻井と言葉の歴史や、言葉が形成された原点に触れられるコーナー。過去8大会のオリンピックや報道番組での取材メモ、嵐のラップ詞を書きためたノート、会員向けモバイルサイト「Johnny's web」での連載「オトノハ」をしたためてきた歴代の“ガラケー”とパソコン、青少年時代に影響を受けた映像作品など、貴重な私物が展示されている。「NO MORE WAR」は2021年に雑誌「Newsweek」日本版に掲載された特集「櫻井翔と戦争の記憶」のために行われた取材をもとに、海軍士官として戦没した櫻井の大伯父の最期までをたどった貴重な史料や写真を立体的に展示。櫻井が「Newsweek」に寄稿した原文から抜粋、編集して収録したナレーションを聴くこともできる。さらに「今、記しておきたい」と櫻井自ら新たに書き下ろした後記も発表されている。「サクラップサウナ」ではサウナを模した空間を舞台に、“サクラップ”と称されるパワフルで熱くたたみかけてくる櫻井のリリックを、ソニー独自の360°立体音響技術「360 Reality Audio」で浴びるように聴くことができる。

「来年も再来年も」では、2011年の東日本大震災以降、櫻井が日本テレビ系「news zero」で被災地で立ち上がる人々への取材を重ねてきた映像の特別編集バージョンを届ける。「ありがとうの交換。的な。」は櫻井とAYAKA FUKANOがコラボレーションして作り上げた1冊の絵本をスライドショー形式でスクリーンに投影するコーナー。絵本のために櫻井自身の話をもとにして書き下ろされたエピソードに、AYAKA FUKANOが愛と優しさに満ちたイラストで命を吹き込んだ。櫻井は展覧会について「本当に実現するのかな? 面白いものになるのかな?という不安がありましたが、いろんなセクションのプロ、一流の人たちが集まってくれて。それこそ、自分には想像もつかないような展示になったと感じています」「『ふらっと来て、流し見しても楽しめます』っていうよりは、『ごめんだけど、一文字たりとも読み逃さないでもらいたい』という(笑)」とコメントしている。

櫻井翔 コメント

展覧会の「始まり」について

僕の言葉を面白がってくれた人がいた、というのが「始まり」ですね。Journeyの図録に書いた前書きと後書きを見たスタッフが「櫻井くんの言葉は面白いですね。言葉の展覧会とか興味ある?」「やってみませんか?」と言ってくれて。僕としては、「そんなこと出来るの!?」って驚くばかりで(笑)。これまで仕事で数々の美術館とか展覧会を見させてもらったけれど、ほとんどがアートだったから。本当に実現するのかな? 面白いものになるのかな?という不安がありましたが、いろんなセクションのプロ、一流の人たちが集まってくれて。それこそ、自分には想像もつかないような展示になったと感じています。

準備を始めてからここまでの思い出、喜び、やりがい、苦心した点について

みんなでブレストで意見を出し合っていくと、いろいろ形になる案もあれば、浮かんでは消えていく案もあって。「これは結果的に自分の首を絞めるかもしれないんですけど…」という自らの提案もいくつかあって(笑)。それこそ、展示と同時にグッズの「ことばの箱」にも入れた「10年後の自分への手紙」とかはまさにそうなんだけど。案の定、スタッフが面白がってくれたから「じゃあ、やるか!」ってなったものの、一番難しかったかもしれない。「それで、何を書けばいいんだろう?」という(笑)。ただ…本当に(「SHOROOM」で展示の)ガラケーにせよ、(「僕です。」で展示の)週記帳にせよ、実家に、あるいは自分の家にあるだけでは、“ただの物”であり、ともすれば“ガラクタ”だったものにも、スタッフと一緒に息を吹き込むことができた。救われた、報われたところがたくさんあったから。それはすごくよかったなと思う。

自身で展示を巡ってみての率直な感想

ほんとすごいなぁ!と思いました。やっぱり言葉の展示は、アートとかともまた少し違うから。展示というものに則しているかどうか?ということも僕の中では未知数だったんだけど。本当にさすが、展示のプロの方々が集まっているから。「こうやって表現するんだ? 伝えるんだ?」って。それはやっぱり…僕が自分の家でパソコンを叩いてるときには想像もつかない表現というか……すごいなぁって思いましたね。

会場の至るところにある“小ネタ”について

これまで書いてきたもので構築していくと、やっぱりどうしても堅いものになってしまうんだよね。ラップとか音楽の要素があるにしても。そうなると結局、普段の僕の“ふざけた部分”があまりないかもね?となって(笑)。それでちょっとした息抜きというか、まさに小ネタという表現で見せることになりました。

展示コーナーの所感、見どころについて

展示されているもの全てが、本当に“これまでの積み重ね”なので。オトノハとかラップとか、今までファンの人に、あるいは自分のために書いてきたものの積み重ねと、“伝える”“取材”ということの一部と、あとは言葉×アートのコラボレーション。という、大きく3本立てなのかな。



Newsweekの特集原稿(戦争)を書く時(2021年)に、調べても調べても出てこなかった、自分にとっての大伯父が乗っていた船の写真が、このタイミングで見つかったんですよ。Newsweekの時にお世話になった歴史家の先生、アメリカの歴史家の方がとにかくご尽力くださり、アメリカの膨大な資料を掘り起こしてくれました。この開催に際して、その新しい事実、新しい資料が出てきた、しかもそれがアメリカから出てきた、っていうのは、個人的に大きなトピックではありますね。

開幕に向けての心境と、来場者へのメッセージ

「このメッセージを伝えたい」とか、「未来へ、この提言があります」っていうような大それたことではなくて。これまでファンの人に、あるいは自分のために、蓄えてきた言葉たちを、自分のことを応援してくれている人に感じて欲しい。というだけのものだから。足を運んでくださる方がどう感じるか?というのは、全くの未知数ではあるんだけど。なんていうか…「一流のスタッフたちと手作りで、見てくださる方に喜んでもらえるものを、精一杯作りました!」っていうことなのかな。



結局、説明が難しいんだよね。言葉の展示を、言葉で説明するっていうことが難しい(笑)。アートの場合、“感じる部分”という余白があるけど、展示が“言葉”である以上、この会場の中でその全ての説明が済んでいるようなものだから。なんなら「一言一句読み逃さないでくれ」っていう空間だからね。「ふらっと来て、流し見しても楽しめます」っていうよりは、「ごめんだけど、一文字たりとも読み逃さないでもらいたい」という(笑)。



取材に来てくれたzeroのスタッフが、「前に知覧の特攻平和会館に行った時くらいの感覚」ってポロッと言ってくれたんだけど…それは僕にとっては褒め言葉で。情報量も多いし、正直疲れるかもしれないけれど、逃さず見てもらえるとうれしいです。

櫻井翔 未来への言葉展 SHO SAKURAI:WORDS FOR THE FUTURE

2023年4月14日(金)~5月24日(水)東京都 六本木ミュージアム

OPEN 10:00 / CLOSE 21:00