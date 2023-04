Ｍ・ナイト・シャマランが描き続けるのは一貫して”家族愛”『ノック 終末の訪問者』

奇才M・ナイト・シャマランの新作『ノック 終末の訪問者』が現在公開中。毎度のことながら賛否両論を巻き起こしているが、そもそもシャマランがどういった映画監督なのかを知っているだろうか?

【写真】一貫して描いてきたのは家族の絆、『ノック 終末の訪問者』場面カット【5点】

シャマランは、幼少期から映画製作に意欲をもっており、親から与えられたスーパー8カメラで17歳までに45本の自主映画を制作するほど。自主映画を除く、デビュー作となる『Praying with Anger』は2012年にトロント国際映画祭で上映され、期間限定ではあったが劇場で商業上映もされた。のちに『翼のない天使』(1998)を監督、『スチュアート・リトル』(1999)の脚本を手掛けるなど、幅広く活動していながらも、どれも興行成績は不調。

シャマランの転機となったのが、日本でも名作として知られている『シックス・センス』(1999)である。同作が興行的に成功し、アカデミー賞にもノミネートされたことで、シャマランの名前が国際的に知られる様になり、続く『アンブレイカブル』(2000)、『サイン』(2002)も興行的、批評的にも高く評価され、どんでん返しありきのシャマランの作風はトレンドとなり、この時から多くの類似したサスペンス映画が多く制作されるようになった。

一方で、作風を守らないといけないという重圧がシャマランを悩ますようになり、『ヴィレッジ』(2004)や『レディ・イン・ザ・ウォーター』(2006)など、シャマランのテイストに沿った作品ながら、あまり評価されないマンネリ状態となった。

『チャーリーとチョコレート工場』や「007」シリーズの監督候補になっていたのもしたが、我が道を進んでいたシャマランは、そういったオファーを断っていたのにも関わらず2010年には初めての脚色でテレビアニメ『アバター 伝説の少年アン』を実写映画化した『エアベンダー』(2010)や『アフター・アース』(2013)の監督を務めるなどして繋いでいた。

そんなシャマランが私財を投じて完成させたインディーズ映画『ヴィジット』(2015)の成功が2度目の大きな転機となり、長年温めてきた『アンブレイカブル』の続編企画として『スプリット』(2016)と『ミスター・ガラス』(2019)の映画化を実現させることもでき、シャマランは再び表舞台に戻ってきたわけだが、紆余曲折ありながらも、実はシャマランがどの期間においても一貫して描き続けているテーマがある。

それは「家族の絆」だ。家族といっても血の繋がりだけに限定されたものではなく、例えば疑似家族であっても、寄り添って生きているコミュニティを「家族」と解釈しているのだろう。

そして『ノック 終末の訪問者』の登場人物は同性愛カップルと養子のアジア系少女という、血の繋がりはなくても、現代の価値観に沿った家族である。

父と母とでは、子どもに対する愛に違いが生じるといわれている。それは、母は命をかけて、お腹を痛めて産んだからだともいわれているが、例えば血も繋がらない、どちらも男性のカップルの親ならどうなのだろうか。つまり家族愛は、血の繋がりや男女、人種の違い、生物学をも上回ることができるのかという究極の問を描いているのだ。

シャマラン自身も様々な作品で子どもから影響されており、『レディ・イン・ザ・ウォーター』は子どもに読み聞かせる物語として制作され、前作『オールド』(2022)も子どもに進められたグラフィックノベル「サンド・キャッスル」だからこそ、映画化に踏み切っているほど、子どもに対しての愛情は深いものなのだろう。

アプローチは異なるかもしれないし、今作においては、そもそも突然現れた者たちに世界が消滅すると言われたところで信じることができないという心理サスペンスでもあるため、エンタメとして消化されている部分もあるかもしれないが、父親(男性)であっても子どもへの愛は揺るぎなく、家族ひとりの犠牲で世界を消滅から救えるとしても、子どもを守りたいという想いは、シャマラン自身の、父親としての目線からの家族愛が投影されているようにも感じられるのだ。

シャマランの過去作を改めて思い出してみてほしい。父親の視点から家族を描いた作品が多くないだろうか……。

【ストーリー】

一家が森の中にあるキャビンで休暇を楽しんでいたところ、武器を持った4人組が突如押し入ってきた。抵抗空しく人質に取られた一家に対し、リーダー格のレナードは「世界の終末を回避できるか否かは貴方たちの選択にかかっている」と告げる。

▽監督:M.ナイト・シャマラン

出演者:デイヴ・バウティスタ、ジョナサン・グロフ、ベン・オルドリッジ、

ニキ・アムカ=バード、ルパート・グリントほか

脚本:M.ナイト・シャマラン、スティーヴ・デスモンド、マイケル・シャーマン

原案:ポール・トレンブレイ著「 The Cabin at the End of the World」

(C) 2023 UNIVERSAL STUDIOS. All Rights Reserved.

