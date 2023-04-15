コーチェラ・フェス2023をYouTubeで楽しむ　配信タイムテーブル一覧

今週末の4月15日～17日、来週末の4月22日～24日（日本時間）にかけて、コーチェラ・フェスティバル（Coachella）が米カリフォルニア州にて開催される。
今年もコーチェラでのライブはYouTubeにて配信される予定。両週末ともに「Coachella Stage」「Outdoor Theater」「Sahara」「Mojave」「Gobi」「Sonora」の6つのステージからライブストリーミングが行われ、自宅にいながら注目すぺきパフォーマンスを楽しめる。 ヘッドライナーを務めるのはバッド・バニー、BLACKPINK、フランク・オーシャンの3組。配信スタートは各日の日本時間AM8:00頃を予定。
現在公開されている配信タイムテーブルを以下にまとめた（日本時間に修正済み）。
1日目：日本時間4月15日（土）
1. Coachella Stage
8:05 AM - Doechii
8:30 AM - Pusha T
9:45 AM - Becky G
11:05 AM - Burna Boy
12:35 PM - Gorillaz
3:25 PM - Bad Bunny
2. Outdoor Theater
8:05AM - Saba
8:55AM - YUNGBLUD
9:40AM - The Comet Is Coming (replay)
10:10AM - SG Lewis
11:30AM - Kaytranada
1:50PM - The Chemical Brothers
3. Sahara
8:15AM - Malaa
9:20AM - Vintage Culture
10:15AM - Dombresky (replay)
10:45AM - blink-182
12:05AM - Jamie Jones
1:20PM - Two Friends
2:35PM - Metro Boomin'
4. Mojave
8:05AM - BENEE
8:50AM - MUNA
9:35AM - Lewis OfMan (replay)
10:00AM - Wet Leg
10:45AM - Domi & JD Beck (replay)
11:35AM - Blondie
1:10PM - Angèle
2:35PM - FKJ
5. Gobi
8:05AM - Gabriels
8:30AM - Overmono
9:45AM - Tobe Nwigwe
10:35AM - ¿Téo? (replay)
11:05AM - Yves Tumor
12:15PM - The Garden
1:25PM - Whyte Fang
2:35PM - Ashnikko
6. Sonora
8:05AM - DannyLux
8:50AM - Magdalena Bay
9:35AM - The Murder Capital (replay)
9:55AM - TV Girl
10:40AM - Lava La Rue (replay)
11:40AM - Sasha Alex Sloan
12:20PM - Soul Glo (replay)
1:30PM - Uncle Waffles
2日目：日本時間4月16日（日）
コーチェラ2023の2日目はBLACKPINK、ロザリア、チャーリーXCX、ボーイジーニアス、ザ・キッド・ラロイ、アンダーワールド、ザ・リンダ・リンダズ、ディナー・パーティーなどが出演予定。
配信タイムテーブルは4月15日時点でまだ公開されていない（随時更新予定）。
3日目：日本時間4月17日（月）
コーチェラ2023の3日目はフランク・オーシャン、ビョーク、カリ・ウチス、ポーター・ロビンソン、ドミニク・ファイク、レイ・シュリマー、アレックスGなどが出演予定。
配信タイムテーブルは4月15日時点でまだ公開されていない（随時更新予定）。