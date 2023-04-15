コーチェラ・フェス2023をYouTubeで楽しむ　配信タイムテーブル一覧

今週末の4月15日～17日、来週末の4月22日～24日（日本時間）にかけて、コーチェラ・フェスティバル（Coachella）が米カリフォルニア州にて開催される。

今年もコーチェラでのライブはYouTubeにて配信される予定。両週末ともに「Coachella Stage」「Outdoor Theater」「Sahara」「Mojave」「Gobi」「Sonora」の6つのステージからライブストリーミングが行われ、自宅にいながら注目すぺきパフォーマンスを楽しめる。 ヘッドライナーを務めるのはバッド・バニー、BLACKPINK、フランク・オーシャンの3組。配信スタートは各日の日本時間AM8:00頃を予定。

現在公開されている配信タイムテーブルを以下にまとめた（日本時間に修正済み）。

【2日目：日本時間4月16日（日）はこちら】

【3日目：日本時間4月17日（月）はこちら】

1日目：日本時間4月15日（土）

1. Coachella Stage

8:05 AM - Doechii

8:30 AM - Pusha T

9:45 AM - Becky G

11:05 AM - Burna Boy

12:35 PM - Gorillaz

3:25 PM - Bad Bunny

2. Outdoor Theater

8:05AM - Saba

8:55AM - YUNGBLUD

9:40AM - The Comet Is Coming (replay)

10:10AM - SG Lewis

11:30AM - Kaytranada

1:50PM - The Chemical Brothers

3. Sahara

8:15AM - Malaa

9:20AM - Vintage Culture

10:15AM - Dombresky (replay)

10:45AM - blink-182

12:05AM - Jamie Jones

1:20PM - Two Friends

2:35PM - Metro Boomin'

4. Mojave

8:05AM - BENEE

8:50AM - MUNA

9:35AM - Lewis OfMan (replay)

10:00AM - Wet Leg

10:45AM - Domi & JD Beck (replay)

11:35AM - Blondie

1:10PM - Angèle

2:35PM - FKJ

5. Gobi

8:05AM - Gabriels

8:30AM - Overmono

9:45AM - Tobe Nwigwe

10:35AM - ¿Téo? (replay)

11:05AM - Yves Tumor

12:15PM - The Garden

1:25PM - Whyte Fang

2:35PM - Ashnikko

6. Sonora

8:05AM - DannyLux

8:50AM - Magdalena Bay

9:35AM - The Murder Capital (replay)

9:55AM - TV Girl

10:40AM - Lava La Rue (replay)

11:40AM - Sasha Alex Sloan

12:20PM - Soul Glo (replay)

1:30PM - Uncle Waffles

2日目：日本時間4月16日（日）

コーチェラ2023の2日目はBLACKPINK、ロザリア、チャーリーXCX、ボーイジーニアス、ザ・キッド・ラロイ、アンダーワールド、ザ・リンダ・リンダズ、ディナー・パーティーなどが出演予定。

配信タイムテーブルは4月15日時点でまだ公開されていない（随時更新予定）。

3日目：日本時間4月17日（月）

コーチェラ2023の3日目はフランク・オーシャン、ビョーク、カリ・ウチス、ポーター・ロビンソン、ドミニク・ファイク、レイ・シュリマー、アレックスGなどが出演予定。

配信タイムテーブルは4月15日時点でまだ公開されていない（随時更新予定）。