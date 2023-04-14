6月25日にスタートするMONGOL800の対バンツアー「MONGOL800 25th -What a Wonderful TOUR- 2023」のゲストアーティストが発表された。
MONGOL800の結成25周年を記念したこのツアーは6月25日の大阪・なんばHatchから7月24日の福岡・Zepp Fukuokaまで、全国8公演にわたり開催。各公演にはゲストとしてDOBERMAN、HEY-SMITH、Dragon Ash、サンボマスター、04 Limited Sazabys、東京スカパラダイスオーケストラ、10-FEET、WANIMAがそれぞれ出演する。
オフィシャルサイトでは4月18日まで、チケットの第2次先行予約を受付中。
MONGOL800 25th -What a Wonderful TOUR- 2023
2023年6月25日（日）大阪府 なんばHatch
＜出演者＞
MONGOL800 / DOBERMAN
2023年6月27日（火）香川県 高松festhalle
＜出演者＞
MONGOL800 / HEY-SMITH
2023年7月1日（土）東京都 Zepp Haneda
＜出演者＞
MONGOL800 / Dragon Ash
2023年7月4日（火）新潟県 新潟LOTS
＜出演者＞
MONGOL800 / サンボマスター
2023年7月9日（日）愛知県 Zepp Nagoya
＜出演者＞
MONGOL800 / 04 Limited Sazabys
2023年7月11日（火）宮城県 仙台GIGS
＜出演者＞
MONGOL800 / 東京スカパラダイスオーケストラ
2023年7月22日（土）広島県 BLUE LIVE HIROSHIMA
＜出演者＞
MONGOL800 / 10-FEET
2023年7月24日（月）福岡県 Zepp Fukuoka
＜出演者＞
MONGOL800 / WANIMA