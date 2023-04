【すみっコぐらし】ブックフェア＆コラボカフェが期間限定でオープン♪

サンエックスの人気キャラクター『すみっコぐらし』の新テーマ「ざっそうとようせいのお花畑」の発売を記念した『すみっコぐらしブックフェア2023』の開催が決定♪ 一部のフェア実施店舗では、『すみっコぐらしブックカフェ』も期間限定でオープンする。

『すみっコぐらし』は、優しい色遣いで描かれたゆるかわいいキャラクターと、かわいいだけじゃないちょっぴりネガティブでシュールな設定で、子どものみならず大人たちをも魅了している。様々なグッズや玩具などの商品が展開されており、劇場版アニメーション作品も制作・公開されるなど、幅広い年齢層に愛されているキャラクターだ。

本フェアでは、そんな『すみっコぐらし』関連書籍の展開や、ブックフェア限定の「ざっそうとようせいのお花畑」テーマデザインのグッズが登場。

同時に開催されるコラボカフェでは、「ざっそうとようせいのお花畑」テーマのメニューが用意されている。

コラボカフェメニューの詳細は後日公開となる。発表を楽しみに待とう♪

>>>柔らかな色合いがカワイイ♪ すみっコたちの新テーマのグッズを見る(写真8点)

(C)2023 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.