UNISON SQUARE GARDEN斎藤宏介「“この人絶対すぐ売れるな”と思っていた」ラジオ番組でCOCO教頭と初対面

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。4月13日(木)の放送は、UNISON SQUARE GARDENのギターボーカル・斎藤宏介さんとベースの田淵智也さんがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)と、“3秒ルール”で質問をし合いました。初対面のCOCO教頭との質問合戦と、登場時のトークを紹介します。こもり校長:ユニゾン先生は、(2022年4月以来)1年ぶりの来校です! (4月に就任した)COCO教頭とは“はじまして”ですよね?ユニゾン:はじめまして!COCO教頭:はじめまして! よろしくお願いします。こもり校長:教頭に就任して、まだ2週間経ってないんですよ!田淵:でも、ホスピタリティをひしひしと感じましたよ。斎藤:曲が流れている最中も、すごく話しかけてくださって。COCO教頭:同世代らしいので……(笑)。斎藤:僕はお笑いが大好きなんですけど、テレビで(CRAZY)COCOさんを拝見していて。「めちゃめちゃキャラが仕上がっている新人がいる!」みたいな(笑)。「この人絶対すぐ売れるな」と思っていたんですけど、まさかこんなに早くお会いできるとは!COCO教頭:光栄でございます……!こもり校長:今夜は、ユニゾン先生と『なんでも質問フェスティバル』をお届けします。どんな質問でもOK! 生徒(リスナー)から届いた質問をユニゾン先生にぶつけ、たくさんの答えを引き出します! ユニゾン先生は“答えるまでに3秒”のルールで質問に答えてもらいます!では、ちょっと練習で……ユニゾン先生とCOCO教頭は“はじめまして”ですから、質問しあってみましょうか? 3秒のSEが消えたら答えてください!COCO教頭:斎藤先生に質問です!斎藤:<SE3秒……>さいちゃん!COCO教頭:かわいいな!斎藤:“斎藤”は、大体“さいちゃん”じゃないですか……? 小学校のときは、特に“さいちゃん”でした。だんだん減っていきましたけど……。僕は高校大学と田淵と一緒なんですけど、田淵からも“さいちゃん”と呼ばれていたから(笑)。田淵:でも、当時は呼んでない! 当時は……“こうすけ”って呼んでたかな。斎藤:“こうすけ”って呼んでたの!? あらいやだ!田淵:呼んでたねー、照れちゃうね~(笑)。そこから“斎藤くん”になりましたね。COCO教頭:私も……“さいちゃん”って呼んでいいですか?斎藤:…………え!?こもり校長:この「……」がリアルだね~、ドキドキしちゃうね(笑)。斎藤:じゃあ、僕いいですか?COCO教頭:<SE3秒……>鼻吸い。斎藤:ハナスイ……?田淵:ごめんなさい、ちょっと僕たちが不勉強で……。斎藤:花の蜜を吸うとか?COCO教頭:いやっごめんなさい。音ではわからないんですけど……鼻をへこませるという特技があるんです(やってみせる)。斎藤:息をめっちゃ吸うっていうね(笑)。田淵:これで、世界の一番になりたい?COCO教頭:なりたい……!田淵:一番になったらどんな気持ちになりますか?COCO教頭:やっぱり、プラウド・オブ・マイセルフですよ。すごく誇りに思います!田淵:プラウド・オブ・マイセルフ……伝わってきますね~(笑)。こもり校長:英語を言えば逃げれると思っているよね!?COCO教頭:バレてる!COCO教頭:田淵先生に質問です!田淵:<SE3秒……>エキストラの2時間? 出てこないなぁ……。こもり校長:(笑)。斎藤:ちょ、ちょっと、企画の主旨が……!田淵:そうか(笑)。COCO教頭:もう1回SEください!田淵:<SE3秒……>……お風呂に長く入ります!こもり校長:エキストラの2時間でお風呂ですか!?田淵:いやぁ~、そこを突っ込まれると何も説明ができない(笑)。こういう“すぐに答える系”って、本当にダメなんですよね~。こもり校長:(笑)。COCO教頭:でもこれって、すでに入っている状態からのプラス2時間ですよね?田淵:そういうことっすね。体をあっためたほうがよく眠れますからね(笑)。COCO教頭:たしかに!田淵:ヤバいな……この企画、めちゃくちゃ得意じゃないかも(笑)。この日の放送では、リスナーから届いた「この音がしたら絶対に振りむく、という音はありますか?」「サラダには何をかけますか?」「なぜ、男子ってバカなことばかりするのでしょうか?」などの質問にも回答。また、電話をつないだ2人のリスナーの質問「好きなお弁当のおかずは何ですか?」「充実感って何ですか?」には、時間をかけて答えました。UNISON SQUARE GARDENは、4月12日(水)にニューアルバム『Ninth Peel』をリリース。4月16日(金)よりツアー『TOUR 2023 "Ninth Peel"』を開催。11月からは、アルバムツアー2周目となる『TOUR "Ninth Peel" next』を開催予定です。詳細はオフィシャルサイトまで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★4/17(mon)-4/21(fri)★