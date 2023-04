UNISON SQUARE GARDEN田淵智也「自分のなかに制約を設けなかった」ニューアルバム『Ninth Peel』制作裏話

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。4月13日(木)の放送は、UNISON SQUARE GARDENのギターボーカル・斎藤宏介さんとベースの田淵智也さんがゲスト出演。4月12日(水)リリースのニューアルバム『Ninth Peel』について、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が感想を伝え、制作裏話を聞きました。こもり校長:ユニゾン先生は、4月12日に9枚目となるニューアルバム『Ninth Peel』をリリースされました。おめでとうございます!ユニゾン:ありがとうございます!こもり校長:(2020年9月リリースの8thアルバム『Patrick Vegee』以来)アルバムのリリースは2年半ぶり! この2年半の間には、世の中も変化したじゃないですか。今回のアルバムでも、作り方とか意識とかで何か変わったことはありましたか?田淵:いやぁ~……でも、(前作の)アルバムのツアー中に次のアルバムの曲を作り切っちゃうので。特に時代の変化でどう、みたいな感じよりは、生きてると勝手にできた曲たちを入れたアルバムになっています。今回はコンセプトとかをあまり考えないで、作った曲を端から順に入れました、みたいなアルバムになった気がします(笑)。斎藤:うんうん。こもり校長:そう聞くと、たしかに、いままでのコンセプチュアルなものよりも幅が広い気がします。音がすごく多いな、というものもあれば、音がそがれたものもあるというか。僕は(アルバム収録曲の)「もう君に会えない」が好きなんですけど、まさに音がそがれたバンドサウンドで……さらに、「こういう歌詞をユニゾンが使うんだ!」って思いました。キュンとする歌詞でした。田淵:いい指摘ですね(笑)。自分のなかに制約を設けなかったというか、肩入れしすぎない、ロマン込めすぎないというか……ロマンを込める作り方は、いままでさんざんやってきたから。今回は、あまり考えないで作ったらどういうリアクションがくるだろうね? という感じで、自分の手を離れて勝手に歩き出すようなアルバム作りだったような記憶がありますね。こもり校長:「やり切った」みたいな気持ちもあるんですか?田淵:前のアルバムの作り方に満足したというか、「こういうアルバムが世の中に存在したらおもろい」ということを突き詰めてきたロマンが、1回達成しちゃった感があったんです。その後の作品として、それを追っかけるとかそれを超えるものというのはやるつもりがなくて。でも曲は沸いてくるから……今回は、あまりロマンをかけないほうが逆におもしろい作品になる、と思ったかもしれないですね。【アルバム聴きました! UNISON SQUARE GARDENの曲を聴いていると耳馴染みのない単語がたくさん出てくるのですが、そういった言葉を調べながら少しずつ咀嚼していくのも毎回の楽しみになっています。今回も最高でした! 特にお気に入りは、「フレーズボトル・バイバイ」です!】(18歳)田淵:最後の曲!COCO教頭:歌詞に“Peek a peek a boo”が入っている曲ですね。英語で“いないいないばぁ”という意味なんですけど、「歌詞に“Peek a peek a boo”を入れるんだ!」って思いました。田淵:ありがたいですね(笑)。こもり校長:そういうのは、探してくるんですか? 引き出しに入っているんですか?田淵:引き出しに入っているわけでもないんですけど、勝手に出てくるんですよね。口から出てきたときに、「この言葉なんだっけ?」みたいなこともあるので。「いい歌詞を書くぞ!」とか「メッセージを伝えるぞ!」とか思っていないので、曲に失礼がなくて歌っていて気持ちいい、みたいな単語が出てきたときにそこからストーリーを考える、みたいな作り方をしているんです。かと言って、まったく意味のない歌詞を書きたいわけでもないんですけど。それはそれで、自分の中では構築美みたいなものがあるんですよね……そういう順序で作っていますね。UNISON SQUARE GARDENは、4月16日(金)より9thアルバム『Ninth Peel』を提げて巡るツアー『TOUR 2023 "Ninth Peel"』を開催。11月からは、アルバムツアー2周目となる『TOUR "Ninth Peel" next』を開催予定です。詳細はオフィシャルサイトまで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★4/17(mon)-4/21(fri)★